No llevar el casco o el cinturón costará más puntos

Despues de doce años del carnet por puntos, quién no lleve el cinturón abrochado o el casco puesto, ya no puede alegar falta de información. Sigue habiendo, sin embargo, un porcentaje de fallecidos de entre el 10% y el 20% que no portaban esos elementos de seguridad. Por esas razones el director general de Tráfico, Pere Navarro, se propone aumentar como mínimo de los tres actuales a cuatro puntos la sanción por no llevarlos incorporados.

Navarro ha lanzado la propuesta este miércoles en su comparencia en Comisión de Seguridad Vial del Congreso de los Diputados. La medida formaría parte de la reforma de la ley de Seguridad Vial que promueve el Ejecutivo y que incluye también aumentar de tres a cuatro o seis puntos conducir mientras se manipula el teléfono móvil. Como ha recordado Navarro, las distracciones, "los whatapps", son la primera causa de accidente en las carreteras".

Más materia en las autoescuelas

El director general ha explicado también a los diputados su intención de introducir un tiempo de formación presencial sobre seguridad vial obligatorio en las autoescuelas como requisito para obtener el carnet de conducir. Al mismo tiempo, promoverá la creación de un itinerario de formación profesional reglada en seguridad vial y movilidad.

Sus propuestas de disminuir de 100 km/h a 90 km/h la velocidad máxima en las carreteras convencionales y aumentar el número de radares, anunciadas anteriormente, las ha sometido a la consideración de los diputados en estos términos: "si lo hacemos con el acuerdo de todos será más fácil, sino, lo intentaremos igualmente, pero serña más complicado".