«No podemos gastar dinero en aventureros»

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, pidió ayer, tras el rescate de las tres espeleólogas, precaución ante los riesgos de actividades de aventura «muy complicadas», como la cueva de Cueto-Coventosa. El presidente cántabro ofreció en su red social Twitter una declaración que no estuvo exenta de polémica al escribir: «Atentos, no podemos estar todo el día gastando dinero público para aventureros. En Cantabria hay cuevas de todo tipo: con pinturas, para gente con silla de ruedas...». Revilla matizó que no pone en duda que las tres mujeres «estuvieran preparadas», aunque indicó que «hay que hacer deporte de aventura, pero de forma controlada y sabiendo lo que se hace», subrayó.