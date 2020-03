'No me toques', la ganadora de Eurovisión Netta Barzilai le canta al coronavirus

Netta Barzilai, la cantante israelí que ganó Eurovisión en 2018, le ha dedicado una canción a la pandemia del coronavirus. Fiel a su estilo, le ha puesto grandes dosis de humor para subir a su perfil de TikTok el tema 'Don't touch me', uno de los tres consejos que da para ayudar a contener la epidemia, que ya se ha cobrado 5.000 muertes en todo el mundo.

"Lávate las manos, no me toques, ponte una máscara y... ¡No me toques!", canta la artista de 27 años valiéndose de un sintetizador y dándole al autotune.

Barzilai ganó el festival de la canción hace dos años con la canción 'Toy', un tema con guiños al movimiento #Metoo. Esa edición supuso la cuarta victoria para Israel, que ya ganó el popular certamen en 1978, 1979 y 1998.

Después de su éxito 'Toy', la israelí ha publicado otros 'hits', como 'Nana Banana' o 'Bassa Sababa'.

Eurovisión, se mantiene (de momento)

Dos años después, y debido a la crisis mundial por el Covid-19, Eurovisión 2020 podría verse afectada. De momento, la cita sigue en pie. Los jefes de las delegaciones de cada país se reunieron en Róterdam el pasado lunes, 9 de marzo, para decidir si se celebrará la próxima edición los días 12, 14 y 16 de mayo.

Dicha comisión ha hecho un llamamiento a la calma. Si todo sigue sobre lo previsto, el representante español, Blas Cantó, viajará hasta los Países Bajos para cantar su tema 'Universo'. En este país, por el momento se han diagnosticado más de 320 infectados y hay tres fallecidos.