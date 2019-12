Novios y exnovios triplican a los maridos en el maltrato sobre la mujer en la Comunitat

El porcentaje de casos de violencia sobre la mujer en la Comunitat Valenciana se triplica en los casos en los que la víctima y el denunciado mantenían una relación afectiva respecto a aquellos casos en los que el maltrato se produce entre matrimonios o parejas divorciadas.

Del total de 1.544 hombres denunciados por delitos de violencia machista durante el tercer trimestre del año en la Comunitat Valenciana, 565 habían mantenido una relación afectiva con la denunciante (36,5%), 548 la seguían manteniendo en el momento de los hechos (35,4%), 263 eran los cónyuges (17%) y 168 los excónyuges (10,8%).

Los juzgados valencianos han registrado 6.310 denuncias por violencia de género durante el tercer trimestre de 2019, un 4 por ciento más que en el mismo periodo del pasado año, cuando se contabilizaron un total de 6.068, según los datos del Consejo General del Poder Judicial.

Estas denuncias han hecho referencia a un total de 6.569 delitos: 3 homicidios, 4.930 lesiones y malos tratos de diversa gravedad (artículos 153, 173 y 148 del Código Penal), 213 contra la libertad, 22 contra la libertad e indemnidad sexual, 28 contra la integridad moral, 6 contra el derecho a la intimidad, 19 contra el honor, 4 contra derechos y deberes familiares, 383 quebrantamientos de penas y 879 quebrantamientos de medidas de protección.

En este mismo periodo se han sobreseído hasta 1.614 denuncias (un 25,5 % respecto a la cifra de las presentadas), la mayoría de ellas de forma provisional (1.329 por no resultar justificado el delito y 55 por no haber autor conocido), aunque también se sobreseyeron 230 de forma libre (145 por exención de responsabilidad criminal, 65 por no haber indicios racionales de delito y 20 por no ser los hechos denunciados que son constitutivos de delito).

En el cómputo nacional, 43.349 mujeres aparecen como víctimas de violencia de género, hasta un 3,6 por ciento más que hace un año, en las 45.122 denuncias presentadas, lo que implica un aumento del 6,5 por ciento.

ratio en ascenso / La Comunitat Valenciana presenta una ratio de víctimas de violencia de género por cada 10.000 mujeres de 24,2, la tercera más alta por detrás de Baleares (33,7) y Canarias, (24,7), frente a una media nacional que se sitúa en 18,1. Esa ratio ha experimentado además un considerable crecimiento, pues durante el tercer trimestre del pasado 2018 se situaba en 21,9.