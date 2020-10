La nueva lista de los mejores restaurantes del mundo, en junio del 2021

Este 2020 no habrá listado de The World's 50 Best Restaurants por la situación que atraviesa el sector por la pandemia, pero la organización ha anunciado para el 8 de junio del 2021 la presentación de una nueva clasificación.

Será en la misma sede prevista para este año, la ciudad belga de Amberes, según ha anunciado este lunes la organización en Twitter, y con una gala de la que aún se desconocen los detalles puesto que dependerá de la evolución de la pandemia de covid-19, pero que antes de su estallido reunía a los grandes cocineros del mundo.

The World’s 50 Best Restaurants aims to hold its 2021 awards ceremony and event programme on 8th June in the city of #Antwerp in Flanders, the Flemish-speaking northern region of Belgium. #Worlds50Best #VisitAntwerp @visitflanders @Visit_ANTWERP pic.twitter.com/rJkZTgvKiy