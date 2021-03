Nueva polémica por el examen de ortografía de la Policía Nacional

No es la primera vez que el examen de acceso para entrar en la Policía Nacional causa polémica en las redes. Esta vez, la prueba de ortografía ha sido el objeto de críticas en redes sociales, donde los opositores han denunciado la dificultad del examen. También ha pedido explicaciones el Sindicato Unificado de la Policía, tanto por el test ortográfico como por las "condiciones denigrantes" de las instalaciones.

La prueba -que un total de 16.754 opositores realizaron este pasado sábado- cuenta con un test de conocimiento general, uno psicotécnicos y uno de idiomas. Sin embargo, es la prueba en la sección de ortografía es la que ha levantado las críticas en redes sociales.

100 palabras en ocho minutos

En menos de 8 minutos, los aspirantes debían determinar si el centenar de palabras que se les planteaban eran correctas o no según el diccionario de la Real Academia Española. Los examinados debían decidir si vocablos como "outlet", "meme", "DVD" o "chupachups" estaban bien o mal escritos o si, a pesar de ser comúnmente usados, están o no aceptados oficialmente por el diccionario de la RAE.

Según el criterio de la Real Academia, palabras como 'outlet' o 'resetear' serían incorrectas, a pesar de estar correctamente escritas y ser muy utilizadas. Sin embargo, términos como 'almóndiga', 'franchute' o 'madalena' sí serían válidas, según las acepciones del diccionario.

El SUP demanda explicaciones

El Sindicato Unificado de la Policía (SUP) ya ha pedido explicaciones a la División de Formación por el examen de ortografía, al que han llegado a comparar con el programa televisivo 'Pasapalabra'. El sindicato también ha denunciado las "condiciones denigrantes" que muchos candidatos se han encontrado en las instalaciones donde se celebraban las pruebas.

En un comunicado, el SUP ha lamentado que miles de opositores, como por ejemplo en Granada, permanecieran en las instalaciones "por periodos de tiempo comprendidos entre 6 y 8 horas, en donde, en muchos casos, no tuvieron la posibilidad de ir al cuarto de baño, comer algo o realizar descansos".

"Parece ser que determinadas academias privadas, cuando aún se encontraban algunos aspirantes realizando los exámenes, ya estaban difundiendo la plantilla oficial de corrección", ha querido concluir el sindicato, que ha recalcado la gravedad que supondría una situación así.

Preguntas invalidadas

El SUP ha pedido a la Dirección General de la Policía que investigue estos hechos y que se adopten medidas respecto a la prueba de ortografía "eliminando, adaptando o sustituyendo la misma por una que no ponga en tela de juicio el proceso selectivo y que las preguntas que no sean correctas sean invalidadas", ha añadido.

El sindicato se remite a expertos lingüistas para sostener que el examen "no sirve para determinar los conocimientos de ortografía de los aspirantes, por lo que, lejos de ser una prueba objetiva de conocimientos, parece responder a un elemento de fácil cribado y selección".

Ante esto, los opositores han denunciado en redes la dificultad del test, que ya tuvo que anular la prueba de ortografía en 2017 por su complejidad.