Nuevo récord de concentración del gas del cambio climático en la atmósfera

La presencia del principal gas causante del cambio climático en la atmósfera sigue su imparable escalada. Los observatorios de Izaña (Tenerife) y Mauna Loa han detectado en las últimas semanas concentraciones de dióxido de carbono (CO2) superiores a 415 ppm (partes por millón), lo que supone un nuevo récord. Hay que remontarse a tres millones de años atrás para encontrar un dato tan alto. Nunca la vida humana se había desarrollado bajo estas condiciones.

El día 18 de abril la concentración observada por Izaña alcanzó las 416,7 ppm mientras que en Mauna Loa tocó techo el pasado 12 de mayo con 415,39 ppm. No se descarta que pueden producirse nuevos récords en las próximas semanas dado que abril y mayo es cuando se producen los mayores repuntes.

Los datos confirman que el crecimiento de la presencia de diódixo de carbono no solo no se ralentiza sino que mantiene su ritmo acelerado. Los datos de Izaña revelan que el aumento de la concentración de CO2 ha pasado en los últimos años de 1,8 ppm/año a finales de los años 80 a 2,3 ppm/año actuales, según la la Agencia Estatal de Meteorología, adscrita al Ministerio para la Transición Ecológica.

La Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (Noaa), que administra el observatorio de Hawai, ha confirmado que tres de los cuatro mayores incrementos del CO2 atmosférico se han producido en los últimos cuatro años.

La última vez que la atmósfera de la Tierra contenía tanto CO2 como ahora fue hace más de tres millones de años, cuando el nivel global del mar era varios metros más alto y partes de la Antártida estaban cubiertas de bosques.

En la época preindustrial el CO2 se situaba en una media de 200 ppm, mientras que los científicos consideran seguro no superar los 350 ppm. Para que el planeta no se caliente más de 1,5C, en la línea del Acuerdo de París contra el cambio climático, no deberían superarse los 450 ppm, una cifra que se alcanzaría hacia 2035 de seguir la actual progresión.