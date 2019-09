El nuevo reto viral que enloquece las redes sociales: encuentra al leopardo en la foto

Twitter nos trae un nuevo reto viral que ha hecho sufrir a miles de internautas. Se trata de una fotografía donde se aprecia una zanja, un árbol, mucha tierra y un leopardo; sin embargo, el felino es casi imperceptible a la vista de todos.

Fue la joven Bella Lack (@BellaLack) quien publicó la imagen en su red social retando al resto a ubicar al animal. La imagen ha alcanzando los miles de likes y compartidos.

Alguien me envió esto y me pidió que encontrara el leopardo. Estaba convencido de que era una broma ... hasta que encontré el leopardo. ¿Puedes distinguirlo?, escribió la Bella pidiendo a los demás que si saben la respuesta no la compartan para no hacerla más fácil al resto.

Algunos de los tuiteros señalaron que les fue difícil dar con el leopardo ya que se ha mimetizado con su entorno.

¿Lograste ubicarlo? Si aún no, este acercamiento hará ver que el animal estuvo todo el tiempo delante de tus ojos.

Cabe mencionar que los leopardos viven principalmente en el sur de África y en comunidades dispersas en Asia, Pakistán y Malasia.