"Nunca dejes de creer en ti": el mensaje de un profesor a una alumna que ha conmovido a las redes

"Más profesores así, porfi", escribía Lucía en un tuit que ha emocionado a las redes por las imágenes que acompañaban a estas palabras. Se trata de unas fotos de los mensajes que su profesor, Ángel, le ha dejado en los márgenes de un examen de Química.

Acostumbrados a los aquelarres que se suelen formar en Twitter unas palabras de ánimo, inspiradoras y de reconocimiento son un bálsamo para los asiduos a esta red social. En este caso es una joven estudiante de 2º de Bachillerato de un instituto de Toledo quien ha querido mostrar a los tuiteros cómo el apoyo de un maestro es tan especial para sus alumnos. "Gracias y mil veces gracias por tener el placer de ser tu profesor... Te superas día a día... ¡Nunca dejes de creer en ti! ¡Vales mucho!" son algunas de las frases que este profesor le ha dedicado a Lucía Sánchez quien espera poder cursar el grado de Medicina. Y parece que no va desencaminada ya que en la misma imagen se aprecia que esta joven ha sacado un 10 en la prueba.

Pero este educador no solo alaba el buen trabajo de la joven, y de todos los estudiantes de sus clases tal como aclaran otros compañeros de la autora del tuit, sino que da algunos consejos: "Ayuda a los demás, sigue aprendiendo y nunca olvides seguir siendo feliz. Vas a ser una médico fabulosa".

más profes así por fi🥺❤️ pic.twitter.com/6I3VFYzlJG — Lu (@sanchez_luciiaa) February 17, 2021

Lucía aclara que no es una cuestión de notas, sino que todos los estudiantes de Ángel reciben este tipo de mensajes

ACLARÓ QUE SE ME OLVIDÓ PONER EL NOMBRE, ADJUNTO PRUEBA pic.twitter.com/RckFoVPyi4 — Lu (@sanchez_luciiaa) February 18, 2021

Este tuit ha conseguido más de 148.000 me gusta y 13.000 retweets y por supuesto no se han hecho esperar las contestaciones criticando la forma de actuar del profesor: "Me gustaría ver que le pone a alguien que no llega a un resultado positivo", "Tanto Mr. Wonderful os atonta" o un tuit como este:

Decirle a todos los alumnos lo mismo, sea cual sea su resultado, es tan inútil como decirles a todos lo alumnos que tienen dos ojos, que tienen dos ojos. Eso no es igualdad, ni sensibilidad, ni técnica de enseñanza, ni ná; es igualitarismo; y el igualitarismo es discriminación. — Manuel Astillero (@MAstilleroF) February 19, 2021

Lo cierto es que a pesar de las discrepancias acerca de esta forma de motivar, algún mensaje de exalumnos de este formador han declarado que le siguen echando de menos.