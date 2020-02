Ojo con estos mensajes a clientes de Vodafone y Orange: son una estafa

Los responsables ciberseguridad de las empresas Vodafone y Orange han detectado sendas campañas fraudulentas que buscan rodar datos a sus clientes y han hecho un llamamiento a través de las redes para que no piques y no des ni un dato. En el primer caso la operadora denuncia un mensaje con su logo en el que insta a sus usuarios a participar en una miniencuesta hasta el 22 de febrero para participar en un sorteo en el que puede conseguir algunos de los dispositivos más deseados, como un Samsung Galaxy S10, el iPhone Xs y el Reloj Apple. En el caso de Orange la campaña dura hasta este 23 de febrero y es similar.

⚠️ ALERTA PHISHING ⚠️



El equipo de ciberseguridad de Vodafone ha detectado esta campaña fraudulenta. Si te aparece, NO RESPONDAS ni facilites DATOS.



Por favor, difunde para que nadie caiga 🔁 pic.twitter.com/kioAkwsXtF — Vodafone España (@vodafone_es) February 18, 2020

⚠️ ¡ALERTA PHISING! ⚠️



Si navegando te aparece este mensaje no hagas click ni facilites tus datos. Se trata de una campaña de #phishing suplantando nuestra identidad. pic.twitter.com/XcnuEhsyvG — Orange España (@orange_es) February 18, 2020

Ambas estafas persiguen conseguir información personal, como contraseñas o datos de tarjetas de crédito y números de cuentas bancarias para utilizarlos fraudulentamente. Es habitual que los ciberdelincuentes suplanten a los bancos para conseguir información de las víctimas, pero no son los únicos suplantados: Correos, Mercadona, Netflix o incluso la Agencia Tributaria son algunos ejemplos, así como empresas de telefonía, como ahora Vodafone y Orange.

Si has recibido un correo electrónico de estas características, has accedido al enlace y has facilitado tus datos personales y bancarios, contacta lo antes posible con tu entidad bancaria para informarles de lo sucedido. Y recuerda que ninguna empresa, ni en campañas de promoción, envía por correo electrónico mensajes en los que te soliciten datos personales. En caso de duda, contacta directamente con el proveedor del servicio para asegurarte de la veracidad de la información.