La OMS alerta contra los tratamientos no probados

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió ayer contra el uso de tratamientos contra el coronavirus que no hayan sido probados clínicamente. «Pedimos a países e individuos que se abstengan de usar terapias que no hayan probado ser efectivas en el tratamiento contra el covid-19», declaró en la rueda de prensa diaria el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. «La historia de la medicina está llena de ejemplos de fármacos que sobre el papel o en el tubo de ensayo funcionaban, pero que no lo hicieron en humanos, o incluso fueron perjudiciales para ellos», dijo.

Tedros confirmó que en España y Noruega se iniciará la prueba en pacientes de tratamientos sí aceptados por la OMS (aunque aún en fase de test clínico), dentro del programa Ensayo de Solidaridad, con el que casi medio centenar de países comparten conocimientos para acelerar la búsqueda de vacunas y curas.

En el ensayo clínico Solidarity Trial se comparará la seguridad y la eficacia de cuatro medicamentos, o combinaciones de fármacos diferentes.