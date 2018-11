El Open Arms ayudará al barco que rescató a 12 inmigrantes

El pesquero alicantino Nuestra Madre de Loreto, que rescató hace una semana a 12 inmigrantes en el Mediterráneo, se encontrará con el barco de ayuda humanitaria Open Arms, mientras que el Gobierno central informa de que puede dirigirse a un puerto libio para poder avituallarse.

El segundo de abordo, Vicente Sempere, señaló que el barco se dirige a encontrarse con el Open Arms, que partió del puerto tunecino de Zarzis, ya que a bordo escasea la comida y solo hay para los próximos cinco o seis días.

«Nos estamos dirigiendo al encuentro con el Open Armas a ver si nos pueden ayudar. Nunca, nunca iríamos hacia Libia», afirmó.

Por su parte, el patrón del pesquero de Santa Pola, Pascual Durá, explicó que ha dado la orden al cocinero para que racione la comida «todo lo que pueda» por la limitación de las existencias.

COLABORACIÓN // El Gobierno aseguró ayer tarde que el pesquero puede dirigirse a un puerto libio para avituallarse y pidió la colaboración de los países ribereños «en caso de que se considere que Libia no cumple las condiciones para ser un puerto seguro».

A través de un comunicado, la vicepresidenta, Carmen Calvo, expresó la preocupación del Ejecutivo por la situación en la que se encuentran tanto la tripulación del barco como los 12 inmigrantes rescatados. El Gobierno sigue realizando gestiones ante los Gobiernos de Italia y Malta «que permita disponer de una solución alternativa cuanto antes».

Para la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) los inmigrantes recatados no pueden ser retornados a Libia, precisamente porque considera que no se trata de un puerto seguro y hay un riesgo real de violaciones de derechos humanos. En el mismo sentido se pronunciaron Médicos Sin Fronteras y Save The Children respecto al regreso a Libia.

Por su parte, Compromís ha pedido la comparecencia de la vicepresidenta y del ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, para que den explicaciones por la «ausencia» del Ejecutivo en la gestión de la crisis del pesquero.