¿Oportunidad de Pablo Casado para remontar?

Un presidente autonómico popular reconoce, bajo anonimato, que esta pandemia ofrece «una oportunidad a Casado para llegar a la Moncloa», algo que los conservadores no tenían en el horizonte hace dos meses. El covid-19 llegó mientras el Partido Popular vivía una crisis interna por la fulminante destitución de Alfonso Alonso como candidato a las elecciones vascas, aplazadas. Tras su sustitución por Carlos Iturgaiz, muchos miraron hacia el gallego Alberto Núñez Feijóo en clave nacional. Ahora todo queda lejos, borroso, y hay barones en el partido que apuntan que el hecho de que la crisis, además de sanitaria, sea económica, sumado a la clara debilidad del PSOE en el Parlamento y las ansias independentistas que no han desaparecido, puede allanar el camino a Casado. Se verá. Por el momento, el PP aprieta a un Gobierno de coalición en apuros y ya le ha pedido que vaya a la comisión de las CCAA que se celebra el próximo día 30 en el Senado. «La política social y territorial se pacta en el Parlamento, no en videoconferencias para comentar lo que anuncia a la prensa un día antes», dicen.