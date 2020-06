El Orgullo 2020 traslada su lucha a los balcones y las redes sociales

Las manifestaciones del día del Orgullo LGBTI+ tendrán que desfilar por las redes sociales este año. La pandemia de covid-19, las restricciones sanitarias y el miedo a un rebrote han obligado a cancelar las multitudinarias marchas en las que, año tras año, el colectivo sale a reivindicar por sus derechos. La lucha, sin embargo, se hará oír en otros formatos. La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB), una de las principales entidades estatales, pide que a partir del 26 de junio los balcones se conviertan en un altavoz de las reivindicaciones del colectivo y que el 4 de julio toda la sociedad se una a la manifestación virtual a favor de las más vulnerables.

Este año, bajo el lema 'Sororidad y feminismo para transformar', las principales asociaciones LGTBI+ del país centran su mensaje en la lucha de las mujeres lesbianas, trans y bisexuales. "El feminismo no segrega, ni entre mujeres, ni entre personas, no cuestiona identidades y que, como no puede ser de otra manera, es defensor de los derechos humanos", destaca la entidad en la convocatoria de este año. Asimismo, Uge Sangil y Carmen García de Merlo, presidentas de la FELGTB y Colectivo LGBT de Madrid (COGAM), recuerdan que el movimiento feminista refleja "una estrategia impulsada por mujeres diversas a lo largo de décadas en favor de la igualdad". Por eso mismo, "el feminismo es necesariamente trans-inclusivo o no es feminismo", destacan las activistas en un comunicado.

Este no será el único mensaje que pretende visibilizar la jornada. Una vez más, las principales entidades convocantes explican que exigirán la aprobación urgente de la Ley Integral Trans, de Igualdad Social y No Discriminación de las personas LGTBI+. En este sentido, los colectivos consideran urgente "la despatologización de las personas trans" y "visibilizar la doble discriminación a la que están expuestas las mujeres lesbianas, trans y bisexuales; que son víctimas del machismo y la LGTBIfobia". Este año, además, se reclamarán medidas para para paliar los efectos de la crisis sanitaria en los colectivos más vulnerables, entre los que destacan las mujeres transexuales dedicadas al trabajo sexual y las personas queer racializadas.

Las manifestaciones virtuales

Mané Fernández, vicepresidente de FELGTB, explica que la manifestación del Orgullo de este año cambia su formato "por responsabilidad sanitaria". Pero que el altavoz de este día es más necesario que nunca. "La nuestra es una lucha política y social. Por eso pedimos a toda la sociedad, también a aquellas personas que no son del colectivo, que se involucren en la causa y muestren su apoyo", argumenta el activista. La iniciativa de los balcones, bautizada como #MiBalcónMiOrgullo, intentará dar visibilidad a una jornada que, dadas las circunstancias, este año tendrá que celebrarse en la intimidad de los hogares. La marcha virtual, por lo tanto, se plantea como un acto simbólico para recordar las luchas a las que a día de hoy se sigue enfrentando el colectivo.

En los próximos días las entidades explicarán con más detalle su funcionamiento pero, por ahora, Fernández adelanta a este diario que la manifestación se realizará a través de una plataforma online en la que cada participante podrá crear su avatar y 'marchar' virtualmente sobre el mapa. Los participantes podrán unirse a las filas de las entidades y asociaciones federadas, cada una de las cuales lucirá su pancarta. O, por el contrario, caminar en solitario. "Este formato permitirá visibilizar todas las luchas que buscan un altavoz en las manifestaciones del Orgullo", recalca el activista.

En defensa de las personas trans

En estos días, además, la Fundación Triángulo y la FELGTB también han lanzado un manifiesto a favor de los derechos de las personas trans. Las entidades recuerdan que las identidades trans no son ninguna enfermedad y que respetarlas es cuestión de derechos humanos, reconocido en los principios de Yogyakarta y por la Organización Mundial de la Salud (OMS). "Las personas trans son uno de los colectivos más vulnerables de nuestra sociedad por lo que necesitan todo el apoyo social, legislativo y político posible", reza la iniciativa pidiendo el apoyo de la sociedad civil.

Esta misma reivindicación se articula en Valencia bajo el lema jocoso de 'Molt més que clòtxina i xufa', con el que se busca reflexionar sobre sobre las realidades más allá del binarismo de género. Es decir, entender que no solo existe el binomio macho y hembra. O masculino y femenino. O chufas y almejas, como bromea la campaña valenciana en defensa de las personas trans.

El espectáculo, ahora online

Los desfiles, los conciertos y las actividades más lúdicas del Pride también se trasladan a la esfera digital. La noche 27 de junio, día en el que tradicionalmente solían celebrarse muchas de las actividades de la jornada, la plataforma internacional Global Pride emitirá un programa de 24 horas con actuaciones en todo el mundo, desde Sydney hasta Tel Aviv.