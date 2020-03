Otra curación de VIH en el mundo

Curada la segunda persona con virus de inmunodeficiencia humana (VIH) del mundo. Se trata del Paciente de Londres: una persona anónima y portadora de VIH que se sometió en el 2016 a un trasplante de células madre para tratar un linfoma. Hace un año fue noticia que el virus había remitido en él pese a no tomar antirretrovirales, pero ayer la revista The Lancet HIV publicó un estudio que confirma la cura de este paciente, ya que 29 meses después de someterse al trasplante no ha habido replicación del virus.

El Paciente de Londres es Adam Castillejo, que ha decidido revelar su identidad en una entrevista con The New York Times en la que explica que desea ser «embajador de la esperanza». «No quiero que la gente piense: ‘Oh, has sido el elegido’. No, simplemente sucedió. Estaba en el lugar correcto, probablemente en el momento correcto, cuando sucedió», cuenta Castillejo al diario. Se contagió de VIH cuando tenía 23 años, en el 2003. Entonces el diagnóstico era una sentencia de muerte. «Fue una experiencia muy aterradora y traumática», relata.

En el 2007, Timothy Brown, también llamado el Paciente de Berlín, se curó del sida. Fue la primera persona en la historia de la medicina que, tras someterse a un trasplante de células madre para tratar una leucemia, quedó libre del VIH. Las células que le trasplantaron tenían una mutación llamada CCR5 Delta 32 (CCR5d32), lo que evitó la entrada del virus en ellas. El caso del Paciente de Berlín fue un hito en la investigación. Ahora, esta nueva curación confirma que la cura del sida está cada vez más cerca.

La publicación en The Lancet HIV salió a la luz coincidiendo con la Conference of Retrovirus and Opportunistic Infections (CROI), la conferencia mundial más importante sobre el sida, que se tenía que celebrar en Boston (EEUU) pero que finalmente se celebrará de forma virtual a causa del coronavirus. Pero, además, en este mismo congreso, el consorcio IciStem presentará un tercer caso de remisión a largo plazo de VIH después de un trasplante de tuétano del hueso: el Paciente de Düsseldorf, que lleva 14 meses sin el virus y sin tomar medicación.

EL PROCESO DE CURA / El Paciente de Londres era un hombre portador de VIH a quien se le detectó un linfoma de Hodgkin por el cual en el 2016 fue sometido a un trasplante de células madre con una mutación, llamada CCR5 Delta 32, que impide la entrada del virus en las células diana del VIH: los linfocitos T CD4. Al cabo de 16 meses, los médicos interrumpieron el tratamiento antirretroviral y, en marzo del 2019, la revista Nature publicó el artículo que demostraba que llevaba un año y medio con el virus indetectable en la sangre.

El artículo que publica ahora The Lancet HIV destaca que, 29 meses después de la interrupción del tratamiento, el virus continúa indetectable en la sangre, líquido cerebro-espinal, semen y tejido intestinal del paciente. Los análisis han detectado niveles muy bajos de genoma del VIH en tejidos linfoides, pero se trata de material genético defectuoso que no tiene capacidad infecciosa. Todo esto lleva a los expertos a concluir que se trata de un segundo caso de curación porque en el Paciente de Berlín también se detectaban restos fósiles de ADN viral y sin capacidad infecciosa.