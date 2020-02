Un paciente andaluz es el primero que se infecta del virus sin salir de España

La Consejería de Salud de Andalucía confirmó ayer el primer caso de coronavirus en la comunidad. También confirmaron un segundo contagio en Cataluña, el de un joven de 22 años que viajó recientemente a Italia. Al cierre de esta edición, en España había anoche 11 casos de covid-19, diez de los cuales son importados de otros países. La última confirmación se produjo en la isla canaria de Gomera.

La primera transmisión local en España es la del caso andaluz. Se trata de un empresario sevillano de 62 años que había ingresado hace unos días en el Hospital Virgen del Rocío con fiebre y tos y que está evolucionando favorablemente, aislado en este centro sanitario sevillano. Según explicó la doctora Inmaculada Salcedo, portavoz del comité de seguimiento del coronavirus en Andalucía, el paciente asegura que no ha estado en contacto con personas que pudieran estar contaminadas ni tampoco ha viajado recientemente a Italia o China.

Hasta ese momento, todos los casos de covid-19 en España habían sido importados, es decir, de personas que viajaron a otros países donde lo contrajeron. Pero en el caso de Andalucía, el paciente se contagió dentro de las fronteras españolas. Que empiece a haber casos de transmisión comunitaria preocupa a los expertos y cambiaría el escenario con el que trabajan actualmente. Con todo, esto no significa que la situación de España vaya a ser como la de Italia (con 11 muertos y más de 320 contagios), pues también en otros países como Francia y Alemania ha habido contagios locales y el brote fue contenido. La rápida detección juega un papel esencial en todos los casos.

Tanto Salcedo como el director general de Salud Pública de Andalucía, José María de la Torre, explicaron que tras ser reconfirmado el positivo en covid-19 por el Centro Nacional de Microbiología del Instituto Carlos III de Madrid, el paciente está siendo tratado según los protocolos oportunos para neumonía. Ambos ratificaron que, aunque sigue abierta la investigación epidemiológica, el varón dijo no haber estado en contacto con personas procedentes de los países más afectados, como el resto de contagiados en otros puntos de España, ni haber viajado a zonas consideradas de riesgo en estos momentos. Asimismo, tampoco lo habría contraído en el hospital. No obstante, están estudiando «una reunión profesional» que dice haber mantenido. De momento, su entorno más cercano ha dado negativo para el virus.

EL SEGUNDO EN CATALUÑA // En Barcelona, un joven de 22 años que viajó a Milán (Italia) entre losdías 22 y 25 de este mes, dio ayer positivo por covid-19. Es el segundo caso de Cataluña, después del de la italiana de 36 años residente en Barcelona que también se contagió en el norte de Italia. Los dos pacientes no tuvieron contacto entre sí. Ambos están aislados en el Hospital Clínic y evolucionan favorablemente. Otras 33 personas del entorno de la mujer italiana permanecen en aislamiento domiciliario, aunque están sanas y no tienen síntomas.

El secretario de Salut Pública catalán, Joan Guix, explicó que el joven de 22 años acudió ayer al servicio de urgencias del Clínic con un cuadro leve de dolor de garganta y 37,5SDgr de fiebre y, como dijo que había estado en Milán, le hicieron el test epidemiológico y el análisis que confirmó que padece covid-19, aunque sus síntomas son leves.

«Estos casos no nos preocupan porque son importados. Nos preocuparía que empezara a haber casos locales, como en Italia. Pero no es el escenario», dijo Guix. «Todo el despliegue no es consecuencia de la gravedad de la enfermedad, sino para eliminar el virus del entorno y no pase a formar parte de la fauna y la flora».

TENSIÓN EN EL AVE / Pese a las llamadas a la calma, la tensión que se apodera de algunos ciudadanos ante la posibilidad de contagio del virus llevó a que un AVE que enlaza Madrid con Sevilla tuviera que parar unos minutos en la capital andaluza ayer después de que dos de los pasajeros aseguraran haber estado en contacto con personas portadoras del covid-19. Además, el Hospital Clínico Universitario de Málaga abrió un expediente sancionador a un médico del centro después de ser sorprendido cuando trataba de llevarse 300 mascarillas de alta filtración para distribuirlas entre familiares y amigos, alegó.