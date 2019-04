El padre de Diana Quer vuelve a la carga en un vídeo con la prisión permanente revisable

El padre de Diana Quer, Juan Carlos Quer, pide en un vídeo la no derogación de la pena de prisión permanente revisable, una petición respaldada con la firma de 3.200.000 españoles y registrada en el Congreso de los Diputados el pasado 21 de marzo, y que se tenga en cuenta para el voto el 28A.

Con el objetivo de conocer la disposición sobre este asunto de las fuerzas políticas del país, Juan Carlos Quer solicitó una reunión con los líderes de los principales partidos, petición que solo se llevó a cabo con Pablo Casado y Albert Rivera.

CRÍTICAS A LA IZQUIERDA

Según la nota de prensa difundida por Quer junto al vídeo ''ambas formaciones políticas no solo se comprometieron al mantenimiento de esta ley'' sino que también mostraron ''su firme disposición para ampliar los supuestos de su aplicación a los autores de un delito de asesinato con secuestro previo, la ocultación del cadáver de la víctima y a los violadores reincidentes''.

Por otro lado, afirma que Pedro Sánchez rehusó la reunión por ''problemas de agenda'', mientras que Pablo Iglesias dio ''la callada por respuesta''. Ante esto, añade que ''en este asunto ya no les cree nadie, los inhumanos son estos depredadores reincidentes que arrebatan la vida a seres inocentes, no la ley que evita su puesta en libertad si no están rehabilitados'' y que los españoles que buscan esta seguridad y protección se lo harán saber ''con nuestro voto en las urnas el próximo día 28 de abril''.