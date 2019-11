Los padres de un joven fallecido acusan a un médico del 112 de falta de humanidad

Los padres de un joven de 23 años fallecido en enero de 2018 por asfixia tras sufrir un tromboembolismo pulmonar acusan al SUMMA 112 de no activar el protocolo adecuado, al no haber enviado una UVI móvil desde la primera llamada, y de falta de humanidad.

La familia ha iniciado una reclamación por responsabilidad patrimonial de la Administración Pública frente al Servicio Madrileño de Salud (SERMAS), pero se está planteando recurrir a la vía penal después de haber recibido la semana pasada los audios de las cinco llamadas al 112 que fueron reclamados poco después de la muerte del joven, Aitor.

Ayer, en una rueda de prensa organizada por la Asociación el Defensor del Paciente se escuchó la grabación de la primera llamada y se puso a disposición de los medios de comunicación el resto de los audios, que tal y como advirtió antes de la escucha el abogado de la familia, Carlos Sardinero, son «muy impactantes».

No obstante, los audios facilitados por el SUMMA 112 están incompletos, ya que excluyen conversaciones con los operadores de este servicio que recaban los datos antes de pasar la llamada al médico y que el abogado considera «muy importantes porque es el primer contacto en el que los padres explican coherentemente cuál es la situación de su hijo».

PRIMER AUDIO / En el primer audio la madre de Aitor, Carmen Ruiz, comunica al médico que ha oído cómo su hijo se caía y al acudir a verle se lo ha encontrado «con un sudor enorme» y que dice que no puede respirar. El médico pide a Carmen que le pase el teléfono a su hijo y ella le responde que él no puede hablar e insiste en que dice que no puede respirar.

Con rudeza, el médico insiste en que le pongan al chico al teléfono y este con dificultad le dice que se ahoga, a lo que el facultativo le responde que no le oye que se ahogue. Ante las preguntas del médico, Aitor responde: «No puedo, me ahogo».

El médico termina la llamada después de hablar con la madre, a la que le dice que su hijo «respira perfectamente». «Irá un médico a verle, pero él respira, venga hasta luego, parece que está más bien tocado de algo, no sé... van a ir a verle, hasta ahora», dice antes de colgar el teléfono.