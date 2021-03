La pandemia, una oportunidad para alumbrar un nuevo mundo

La pandemia del coronavirus y su devastación planetaria en términos humanos, económicos y sociales es el fenómeno más global que ha conocido la humanidad en varias generaciones. Más que las dos guerras mundiales y las grandes crisis financieras, el virus ha sacudido el planeta en su totalidad con unas consecuencias que muy pocos fueron capaces de imaginar, prever y, mucho menos, prevenir. La crisis del covid-19 ha exhibido lo vulnerable de la humanidad frente a la fuerza de la naturaleza y la fragilidad del progreso, ha puesto de manifiesto la incapacidad de los estados de hacer frente en solitario a las amenazas transnacionales y ha colocado la salud en el centro de la seguridad global.

De todo ello se puede extraer que nada va a ser igual tras la pandemia, sin que ello signifique que de ahí vaya a salir un nuevo orden internacional. Quizá estemos de nuevo ante una gran oportunidad perdida, como lo fue la crisis financiera del 2008, que iba a llevar a una refundación del capitalismo. El documental Bouncing Back del CIDOB trata precisamente, a través de la voz de reputados expertos de esbozar el mundo pospandémico. En él Wolfgang Ischinger, presidente de la Conferencia de Seguridad de Múnich, afirma que la «pandemia, con toda su devastación, ha demostrado que todos estamos en el mismo barco y es una gran oportunidad para organizar una cooperación constructiva». Una visión compartida por el historiador y filósofo Yuval Noah Harari, que ha escrito: «La humanidad necesita hacer una elección.

Podemos seguir en la carretera de la desunión o adoptar el camino de la solidaridad global. Si escogemos esta última, no solo será una victoria contra el coronavirus, sino contra todas las futuras epidemias y crisis que puedan golpear a la humanidad en el siglo XXI».

LA RIVALIDAD EEUU-CHINA

Cristina Manzano, directora del think tank EsGlobal está de acuerdo en que «se ha creado la conciencia de que esto solo se resuelve de forma global» pero advierte que faltan «mecanismos para ponerse a cooperar», subrayando el cuestionamiento que hay de las organizaciones multilaterales. Algo que comparte Pol Morillas, director del CIDOB y codirector de Bouncing Back, para quien la «rivalidad entre EEUU y China y la falta de confianza en las instituciones hacen difícil que se den los condicionantes para transformar las dinámicas hacia un abordaje global de las grandes crisis».

Morillas ve difícil dar un giro radical a las dinámicas de polarización existentes y apunta a un «punto intermedio en el que se abrirán ciertos canales de cooperación» en temas de salud global. Rafael Vilasanjuan, director de IS Global, pone como paradigma de este nuevo modelo de cooperación Covax -la alianza con actores públicos y privados creada para suministrar vacunas a países de rentas bajas y medias- resaltando que en las relaciones internacionales se están dando paso hacia modelos más híbridos en los que la toma de decisiones no es solo de los estados, sino que «participan también la sociedad civil, el filantropismo y el sector privado».

Ninguno de los tres vislumbra un orden internacional nuevo, sino la consolidación de un orden que ya se venía fraguando por la creciente rivalidad entre EEUU y China y la transferencia de peso desde el Oeste hacia el Este. Sobre China, Manzano cree que «ha salido muy reforzada» y que con su geopolítica de la vacuna y su poder económico está demostrando su capacidad de ser un gran actor global, lo que coincide «con la pérdida de apetito de EEUU de ser el guardián del mundo».

Una opinión que Morillas y Vilasanjuan matizan subrayando que pese a su eficiente gestión de la pandemia, China ha dejado al descubierto también su cara más oscura, debido a la falta de información clara sobre la pandemia y la represión de las voces críticas. «Se ha reforzado a nivel económico e, internamente, el nivel político, pero se ha revelado también como un estado totalitario», afirma el director de IS Global.

LOS POPULISMOS, EN RETIRADA

En lo que si coinciden los tres es en descartar un mayor auge de movimientos populistas, lo que Morillas explica así: «En este caso al populismo le ha tocado gestionar la crisis -léase Trump, Bolsonaro y Johnson- y han fracasado, subrayando que hace falta una buena gestión política y no una retórica vacía de gestión». Los tres vislumbran un mundo más desigual porque «el impacto de la pandemia dependen de factores socioeconómicos, como la posibilidad de trabajar desde casa o la educación a distancia», subraya Manzano.

Pero más allá, lo que esta crisis vírica ha puesto de manifiesto, según Vilasanjuan, es un cambio de paradigma en que la seguridad global no se medirá solo en términos diplomáticos o económicos, sino de salud. Para Morillas, se han puesto en valor los elementos más cercanos a los ciudadanos: salud, trabajo digno y recursos para vivir. «Es una crisis que no habla de los otros, sino de nosotros mismos», afirma. Y junto con Manzano y Vilasajuan coinciden en que para este y otros desafíos venideros -el cambio climático como el más inmediato y acuciante- se necesita una capacidad de acción global y efectiva que no se conseguirá con las recetas actuales.