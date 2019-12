El Papa defiende su reforma de la Iglesia y alerta contra la rigidez

El papa Francisco abogó ayer sábado por la necesidad de «cambiar de mentalidad pastoral» en la Iglesia y defendió la implementación de sus reformas, al mismo tiempo que alertó de los peligros que conlleva la «rigidez».

En su mensaje navideño ante la jerarquía eclesial, el pontífice recordó una entrevista al arzobispo de Milán, el cardenal Carlo Maria Martini, publicada días antes de morir (2012): «La Iglesia se ha quedado doscientos años atrás. ¿Por qué no se sacude? ¿Tenemos miedo? ¿Miedo en lugar de valentía? Sin embargo, el cimiento de la Iglesia es la fe».

Sobre la implementación de la reforma de la Curia romana, el papa Francisco defendió que «no ha tenido nunca la presunción de hacer como si antes no hubiese existido; al contrario, se ha apuntado a valorar todo lo bueno que se ha hecho en la compleja historia de la Curia». Pero recordó que «la memoria no es estática, es dinámica. Por su naturaleza, implica movimiento» y que «todo esto tiene una particular importancia en nuestro tiempo, porque no estamos viviendo simplemente una época de cambios, sino un cambio de época».

También añadió que «la actitud sana es la de dejarse interrogar por los desafíos del tiempo presente, con discernimiento y coraje, en vez de dejarse seducir por la cómoda inercia del dejar todo como está». Y recordó una de las famosas frases de la novela italiana Il Gattopardo de Giuseppe Tomasi di Lampedusa: «Si queremos que todo siga como está, es preciso que todo cambie».