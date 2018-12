El papa Francisco dice que ser homosexual «está de moda»

Parece que la homosexualidad está de moda y esta mentalidad, de alguna manera, también afecta la vida de la Iglesia». Son palabras del papa Francisco en la entrevista publicada en formato de libro que el misionero claretiano Fernando Prado publica esta semana bajo el título La fuerza de la vocación y que, según algunos analistas, supondrá un frenazo a algunas de las actitudes aperturistas que el jefe de iglesia católica mostró al inicio de su mandato. «Es algo que me preocupa porque quizá en algún momento no se haya abordado adecuadamente», dice el Papa sobre la homosexualidad entre curas. Aunque no de forma directa y clara, pero sí evidente, Francisco plantea que los controles para acceder al seminario deben ser más estrictos y dejar fuera a los homosexuales.

«A los curas, religiosos y religiosas homosexuales hay que urgirles que vivan íntegramente el celibato y ser exquisitamente responsables, procurando no escandalizar a sus comunidades y al santo pueblo fiel a Dios», dice. Así, Francisco se desdice de lo que proclamó en aquel avión de regreso a Roma («Si una persona es gay, ¿quién soy yo para juzgarlo?») y abraza de nuevo las tesis más homófobas de la doctrina católica, que sostienen que la homosexualidad es un desorden mental. «Es mejor que dejen el ministerio o la vida consagrada antes que vivir una doble vida», añade.