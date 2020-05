Los paseos tendrán que ser de 6 a 10 y de 20 a 23 horas

El Gobierno concretó ayer las franjas horarias en las que, a partir de mañana, los españoles podrán aliviar la situación de confinamiento. Lo hizo en un contexto de gran malestar de la oposición, que se siente ninguneada (socios de investidura incluidos), por no ser consultada ni informada de las medidas concretas de la desescalada. La situación es de tal tensión que, en estos momentos, el presidente Pedro Sánchez no tiene asegurado que pueda prorrogar el estado de alarma.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, compareció en una rueda de prensa a media tarde en la Moncloa para concretar las horas en las que se podrá disfrutar del aire libre menos si se tienen síntomas o se debe guardar cuarentena, recuerda el Gobierno.

La filosofía general es separar a los mayores de los niños. Se libran de estas limitaciones los ciudadanos que vivan en municipios de menos de 5.000 habitantes, que podrán hacerlo a la hora que quieran. Y sigue estando vetado que una pareja pueda salir con un hijo. Ante la picaresca de si un adulto sano de 40 años puede salir una vez a sacar al perro, otra a hacer deporte y, una tercera, a hacer la compra, nada dijo Illa, que pidió «responsabilidad» a los ciudadanos. Las nuevas medidas entran en vigor mañana, sábado, y hay margen para que se puedan poner límites confiando en el civismo de la población.

Una vez, un kilómetro

Los mayores de 14 y menores de 70 podrán salir entre las seis y las diez de la mañana y entre las ocho de la tarde y las once de la noche. Solo se podrá hacer una vez al día y no alejarse más de un kilómetro de casa. Se disfrutará de manera individual o con una persona con la que se conviva, así que sigue siendo imposible que una pareja salga a pasear con su hijo adolescente, por ejemplo. ¿Cuánto podrá durar el paseo? Todavía no se ha establecido y ese detalle, apuntó Salvador Illa, se conocerá en una orden ministerial que se publicará en las próximas horas.

Sin salir del municipio

Los que quieran hacer deporte no profesional al aire libre podrán hacerlo entre las seis y las diez de la mañana y entre las ocho de la tarde y las once de la noche. Y solo en su mismo municipio. Es decir, no se podrá coger la tabla de surf e ir al pueblo de al lado o, la bici, y pasar al siguiente municipio. No está definido todavía cuánto tiempo se podrá dedicar a esta actividad. El Ministerio de Sanidad debe concretarlo en una orden ministerial hoy.

Una vez al día

Los ciudadanos que tengan algún tipo de dependencia, y deban salir con cuidador, y los mayores de 70 años podrán salir a pasear entre las diez y las 12 del mediodía y entre siete y ocho de la tarde, de manera que no coincidirán con los niños. Tendrán margen para hacerlo una vez cada jornada y no se podrán alejar más de un kilómetro.

Menos margen ahora

En esta etapa en la que también se permite a los adultos salir a disfrutar de la calle, los menores han perdido algunas horas de margen y, a partir de mañana, deberán pasear entre las 12 del mediodía y las siete de la tarde. En todos los casos descritos se tiene que mantener la distancia de seguridad, avisa el Ejecutivo. Sigue estando prohibido que dos adultos salgan con un menor.

Huerto para autoconsumo

Desde mañana también se podrá salir de casa para cuidar el huerto particular que está destinado al autoconsumo, esté o no en el municipio donde se reside. Tanto el PP, presidido por Pablo Casado, como presidentes autonómicos del PSOE como María Chivite (Navarra) y Javier Lambán (Aragón) habían reclamado una medida así para evitar la pérdida de las frutas y hortalizas dedicadas al uso particular.

Distanciamiento social

El Gobierno recomienda a los ayuntamientos que «habilite» las vías urbanas para respetar las medidas de distanciamiento social y evitar el contagio del virus. «Será bienvenido y yo lo agradeceré, porque se trata de que todo el mundo pueda disfrutar de estas medidas de alivio con el mínimo de aglomeraciones», comentó Illa. Algunas ciudades españolas como Barcelona y Zaragoza ya han anunciado que redibujarán por su cuenta sus calles para facilitar el espacio entre las personas. En la capital catalana, el consistorio está estudiando abrir algunos parques este fin de semana y otras ciudades, como Madrid, no lo harán hasta el día 9 de mayo, como muy pronto.

El Ministerio de Sanidad, con Salvador Illa a la cabeza, prevé no obstante sacar nuevas órdenes antes del día 4 para detallar las medidas en la apertura de las peluquerías, restaurantes y comercio minorista, según explicó ayer el ministro, quien precisó también que el Gobierno publicará una guía didáctica con las franjas horarias y las condiciones establecidas para dar paseos y realizar deporte. Estas nuevas órdenes ministeriales afectarán tanto a pequeños comercios minoristas, como a peluquerías, que deberán atender en principio con cita previa.