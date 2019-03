La pastilla que previene el virus del sida no excluye el uso del condón

La mayor concienciación de la población sobre el sida y el diagnóstico precoz han influido en la reducción de los contagios. Y los médicos creen que pronto, probablemente con datos tomados desde el 2018, también contribuirá a disminuir los casos de VIH la paulatina introducción de la Profilaxis Preexposición (Prep), el medicamento dirigido a prevenir la transmisión del virus en personas seronegativas que realizan prácticas de riesgo.

Aun así, los expertos avisan de que la Prep y el preservativo «no son excluyentes» pues, aunque el fármaco protege del virus del sida, no evita el contagio de otras infecciones de transmisión sexual (ITS). La mayoría son hombres homosexuales y alguna mujer transexual quienes mantienen de forma recurrente prácticas sexuales de riesgo con gente que no conocían ni volverán a ver.

La Prep está aprobada por la Agencia Europea del Medicamento (EMA), pero no está incluida en el Sistema Nacional de Salud (SNS). A pesar de la falta de regulación en España, con la globalización las fronteras comerciales se han ido difuminando y quien quiere adquirir este fármaco puede hacerlo a través de ciertas webs. El medicamento se puede comprar fácilmente por internet y un bote de Truvada (el fármaco comercializado que dura un mes y que contiene dos antirretrovirales) cuesta unos 30 euros.

COMISIÓN DE SANIDAD // En noviembre del año pasado, la Comisión de Sanidad del Congreso aprobó por unanimidad una proposición no de ley que instaba al Gobierno a facilitar el proceso para que la Prep pase a formar parte de la cartera del SNS. El Ministerio de Sanidad, sin embargo, no confirma si estará listo para antes de las elecciones del 28 de abril. «El ministerio está valorando con las comunidades la mejor forma de implementación de la Prep, acorde con nuestro SNS», señalan fuentes de Sanidad.

Los especialistas, en cambio, urgen al Ejecutivo a incluirla. «En ciudades como San Francisco o Nueva York había una incidencia muy alta de VIH y desde la introducción de la Prep ha habido una reducción muy importante», sostiene Joan Colom, director del programa de prevención, control y atención al VIH.