Patricia, una joven enferma de cáncer de mama: "No estoy dispuesta a que me dejen morir"

Patricia Rus Torrejón tiene 27 años y cáncer de mama, pero también muchas ganas de vivir. Lleva meses a la espera de que se le comunique la fecha en la que se va a llevar a cabo la intervención para retirar el tumor.

La joven ha decidido denunciar su situación mediante un vídeo que colgó en sus redes sociales. En cuestión de días, su testimonio se ha viralizado: en Facebook ya lo han compartido más de 22.000 personas y en Instagram acumula más de 96.000 reproducciones.

UN TESTIMONIO VITAL Y VIRAL

Soy paciente oncológica, padezco cáncer de mama y me veo en la obligación de tener que hacer este vídeo para hacer de una manera u otra un poquito de ruido para que seamos escuchados todos los pacientes de cáncer, sea del tipo que sea comienza su relato.

Patricia fue diagnosticada con cáncer en marzo, justo una semana antes del primer estado de alarma. Hasta septiembre, recibió varias sesiones de quimioterapia. Posteriormente, su oncólogo le tramitó las pruebas de revisión para empezar con la fase del preoperatorio. "Me dijeron que es necesario que transcurra un mes o mes y medio entre el fin de la quimio y la operación", recuerda en el vídeo.

Estamos a finales de noviembre, ese tiempo se ha cumplido, y la joven sigue sin noticias sobre su cirugía. Ante la incertidumbre, la paciente decidió comunicarse con el Complejo Hospitalario de Jaén y le comunicaron que "todas las cirugías están apartadas, que están colapsados, a la espera de que abran quirófanos".

"No tengo fecha. No tengo absolutamente nada. A día de hoy el único tratamiento que tengo son unas vacunas que me ponen cada 21 días, que supuestamente sirven para controlar el tumor y que no vuelva a crecer. Denuncia así su situación de desamparo, y la de muchos otros pacientes, por parte del sistema de sanidad público que se encuentra saturado a causa del covid.

"DERECHO A CURARSE"

"No soy negacionista. El hospital es ahora como mi casa y sé lo que está pasando. Entiendo la situación, pero no todo es covid", dice y añade que "no es justo que por luchar contra la pandemia a otros se nos deje morir. Somos miles de pacientes con otras patologías". La joven jienense defiende que, aunque comprende la gravedad de la situación derivada del coronavirus, no solo existen esos enfermos y recalca que hay miles y miles de pacientes con otras patologías que también tienen "derecho a curarse". "No estoy dispuesta a que me dejen morir" sentencia.

"No moriré con 27 años de cáncer por culpa de la pandemia. El resto de enfermos tenemos derechos. Haré el ruido que haga falta" ha declarado la joven a La Contra de Jaén, que también ha hecho eco de la noticia. "Tengo ganas de vivir y no me doy por vencida".