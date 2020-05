Los pequeños comercios reabren el lunes: la letra pequeña del BOE con los requisitos para abrir

Peluquerías, pequeños comercios y restaurantes para la recogida de comida podrán reabrir a partir de este lunes. La fase 0, la vigente en la mayoría de provincias, permitirá la vuelta a la actividad de todos aquellos comercios de hasta 400 metros cuadrados, aunque siempre con la obligación de tener cita previa. La atención individualizada y la distribución un trabajador por cliente es la norma que explicita la norma publicada este domingo en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Esta también establece que, durante la fase 0, los comercios deben facilitar una atención preferente a los mayores de 70 años y concederles cita entre 10 de la mañana y 12 del mediodía, la franja habilitada para sus paseos.

Los negocios que ya tenían autorización para seguir operando de cara al público, como los supermercados o las tiendas de suministros de primera necesidad, podrán continuar con los mismos protocolos de prevención y seguridad exigidos hasta ahora. El resto de comercios tendrán la posibilidad de reabrir sus establecimientos, siempre que estos no superen los 400 metros cuadrados o estén ubicados en un centro comercial o recinto de similares características.

Recogida en tienda

En paralelo a las empresas que reabran desde el lunes con cita previa, la orden ministerial publicada este domingo en el BOE también habilita a reabrir a los negocios que operen a través de un sistema de recogidas. Es decir, los consumidores no podrán acceder al interior de los locales, pero sí podrán contactar con los mismos para preordenar una comanda y desplazarse hasta el establecimiento para recogerla. Esto impera tanto para los restaurantes y la venta de comida para consumo en el domicilio, como para otro tipo de actividades y productos. Los desplazamientos a los establecimientos y locales solo podrán efectuarse dentro del municipio de residencia del comprador.

Los que superen esa superficie, los centros y parques comerciales no pueden abrir. Y los principios generales son, además de la cita previa, que se tendrá que atender de manera individualizada guardando la distancia mínima de dos metrros y con horarios de atención preferentes para mayores de 65 años y dependientes coincidentes con los horarios en los que pueden salir.

En los comercios que pueden a abrir se tendrán que desinfectar las instalaciones al menos dos veces al día, una de ellas al cierre con diluciones con lejía o desinfectantes comerciales o autorizados por el Ministerio de Sanidad y los equipos de protección individual (epi) deberán desecharse tras ser usados. Los uniformes y ropa de trabajo deberán lavarse en ciclos de 60 a 90 grados. Los clientes no podrán usar los baños a no ser que sea una extrema necesidad. A su vez no deberán incorporarse al trabajo los empleados con síntomas o que estén en cuarentena y deberá suprimirse el tema de fichaje con huella dactilar.

En los restaurantes que puedan servir comidas que los usuarios puedan recoger y llevare a casa se podrá establecer u sistema de reparto a domicilio preferente para mayores de 65 años o dependientes. Se establecerá un horario de recogida, que será el único durante el que se podrá abrir. A la entrada deberán instalarse dispositivos con geles hidroalcohólicos y el establecimiento deberá contar con papeleras con tapa.

El BOE publica cuatro órdenes ministeriales de Sanidad que regulan los requisitos para ejercer las actividades en las islas canarias de Gomera, Hierro y La Graciosa y la balear de Fomentera, que entran directamente en la fase 1 del plan de desescalada, así como otras para el pequeños comercio, la hostelería y la restauración, la cogobernanza con Ceuta y Melilla y la apertura de archivos y la práctica de deporte profesional y federado.