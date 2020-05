Los periódicos impresos son un producto seguro ante el coronavirus

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que el riesgo de transmisión del covid-19 por el papel impreso es «infinitamente insignificante», por lo que la acción de coger un periódico para leerlo u hojearlo por una o varias personas, ya sea en casa o en un establecimiento público, es segura y no es causa de contagio.

En una nota que recoge los pronunciamientos al respecto, hechos tanto por la OMS como por los principales institutos científicos y por virólogos de referencia, la Asociación de Medios de Información (AMI) recuerda que «nunca se ha documentado la transmisión del covid-19 a través de papel de periódico ni tampoco por su uso compartido».

«Las primeras investigaciones científicas sobre la transmisión del virus a través de superficies sugieren que las porosas tienen menor potencia y durabilidad», señala el comunicado de AMI, que también subraya el hecho de que «los periódicos son aún más estériles debido a la tinta y el proceso de impresión».

Además, los editores, así como la cadena logística que permite la llegada de los periódicos a su destino final, han adoptado «las precauciones de seguridad necesarias en las plantas de impresión, el proceso de distribución, los quioscos y las entregas a domicilio», según informa la AMI.

La OMS considera que «la probabilidad de que una persona infectada contamine productos comerciales es baja y el riesgo de contraer el virus por un paquete que se ha movido, viajado y expuesto a diferentes condiciones y temperaturas es bajo».

INVESTIGACIONES / En esa línea, no solo la OMS tacha de «infinitamente insignificante» el riesgo de contagiarse porque una o varias personas consuman el periódico. También las investigaciones científicas llevadas a cabo por las universidades de Brochum y Greifswald, en Alemania, han conducido al mismo resultado: el papel, al ser poroso, es una de las superficies más resistentes y su exposición a la contaminación es prácticamente «ínfima».

«Los periódicos son bastante estériles debido a la forma en que se imprimen y al proceso de producción por el que pasan», sostiene por su parte el virólogo noruego George Lomonossof, uno de los mayores expertos en el virus, que trabaja en una vacuna en el Centro de Investigación Microbiótica John Innes.

The New York Times, en un artículo firmado por su editora de Salud, Tara Parker-Pope, que cita a expertos de referencia, destacó que «el riesgo de infectarse por manipular el correo o los paquetes es bajo. No hay casos documentados de alguien que haya enfermado por abrir un paquete o leer un periódico».