Un piloto dibuja una jeringuilla en el cielo en homenaje al inicio de la vacunación contra el covid en la UE

Samy Kramer, un piloto alemán de 20 años, ha dibujado en el cielo una jeringuilla volando a 200 kilómetros por hora en un avión Diamond DA20 Katana para conmemorar el inicio de la campaña de vacunación este domingo en toda Europa.

El joven ha trazado este jueves la ruta que tendría que seguir luego para dibujar la jeringuilla en el cielo del Lago de Constanza, al sur de Alemania, en un dispositivo GPS, un trayecto que ha compartido en redes sociales Flightradar24, una página web que muestra información en tiempo real sobre el tráfico aéreo alrededor del mundo.

A pilot in Germany used a Diamond DA20 Katana aircraft to send this message to the world 💉



