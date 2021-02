La placenta protege a los recién nacidos del covid

Investigadores del Hospital Universitario Vall d’Hebron, del Hospital Policlínico de Milán y de la Universidad de Basilea han identificado que durante el embarazo la placenta ejerce un efecto protector contra el covid-19. Este estudio, publicado en The Journal of Clinical Investigation , busca analizar el impacto del virus sobre la fisiopatología de la placenta y sus consecuencias sobre el recién nacido. Mediante un análisis clínico, morfológico y molecular en 37 mujeres embarazadas que dieron a luz en la primera ola en Italia, 21 de las cuales tenían covid-19, se observó que, aunque el virus pudo infectar las placentas, no se encontró evidencia de transmisión en ningún bebé.