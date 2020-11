Play Station 5: Todos somos exploradores

Han pasado veinticinco años desde que Ken Kutaragi en colaboración con Sony pusieron a la venta en el mercado europeo la primera consola PlayStation. Un cuarto de siglo después, y tras diversos cambios tecnológicos y generacionales, el gigante japonés se dispone a estrenar en Europa la próxima generación de su sistema de videojuegos, que llega cargada de potencia, velocidad, numerosas mejoras, funciones y características inéditas.

COMIENZA LA NUEVA ERA DE LA FAMILIA PLAYSTATION

Aunque el rendimiento de ambos sistemas es idéntico, Sony comercializa dos versiones de la nueva PlayStation 5: la versión básica con reproductor Blu Ray Ultra HD por 499,99 euros, y una Edición Digital que, a cambio, ofrece un coste menor: 399,99 euros. A nivel técnico PlayStation 5 monta una CPU basada en AMD Ryzen de tercera generación, 8 núcleos potenciados por la microarquitectura 7nm Zen 2, un chip AMD con unidad personalizada para audio 3D, disco duro de estado sólido, soporte para gráficos 8K y compatibilidad con la tecnología de trazado de rayos gracias a su GPU basada en una variante de la familia Navi de Radeon. El sistema está equipado con almacenamiento SSD personalizado de 825 GB ampliable, con el que será posible ahorrar espacio al jugar títulos antiguos desde el almacenamiento externo.

Cualquiera que quiera ampliar el espacio de almacenamiento de PS5 tiene dos opciones: la primera es separar una de las cubiertas blancas de la videoconsola para dejar al descubierto el zócalo NVMe M.2 para SSD, que permite el uso de cualquier unidad de disco de estado sólido que supere cierto nivel de rendimiento. El otro, está más dirigido a aquellos que tengan una extensa biblioteca de juegos de PS4, y es conectar un SSD suplementario (algo no recomendable de momento) o un HDD externo a través de uno de los puertos USB 3.1 del sistema. Incluso se puede conectar la misma unidad externa que se usaba en PS4 directamente a PS5, algo que, por otro lado, afectará al tiempo de ejecución del juego. Pero los títulos de PS5 no pueden ejecutarse desde estos dispositivos externos.

PlayStation 5 es una gran consola, incluso voluminosa según a quien se pregunte: ocupa 104 mm de ancho, 390 mm de alto y 260 mm de profundidad cuando se trata de la edición con unidad de disco, o 9,2 cm de ancho cuando se prescinde del lector. A pesar del tamaño, el sistema no es especialmente pesado y la versión más completa pesa 4,5 kg, frente a los 3,9 kg de la edición digital. En el frontal se alberga una conexión USB tipo C SuperSpeed y una conexión USB tipo A de alta velocidad, así como dos ventilaciones en la parte superior. En la parte posterior se han agrupado dos puertos USB tipo A SuperSpeed, un puerto de red LAN, salida HDMI y conector de alimentación.

INTERFAZ MUY FAMILIAR

Otra de las novedades, aunque está en comunión con lo que propone el fabricante japonés con PS4, es la nueva interfaz. A diferencia de la versión de generación actual, el menú de usuario de PS5 cuenta con un nuevo Centro de control que da acceso inmediato a casi todas las opciones del sistema con tan solo presionar un botón, y todo sin la necesidad de salir del juego. También se estrenan las Actividades, que son básicamente pantallas resumen que se recuperan a través del Centro de control para obtener acceso a todas las "oportunidades" y elementos clave del juego. Todo se mueve a velocidad de vértigo y el tiempo entre la demanda de una acción y la realización de la misma, ya sea al moverse por los menús, para abrir cualquier sección o ejecutar un juego, se limita a tiempos prácticamente inexistentes.

NUEVO CONTROLADOR DUALSENSE

Una de las características a estrenar corresponde al DualSense, el mando que reemplaza al icónico DualShock, marcando el primer cambio de imagen importante en la historia de las consolas de la casa de Tokio. En primera instancia lo más llamativo es el cambio de diseño. Viste bordes redondeados sobre un controlador en dos colores y deja de ser monocromático, adoptando un aspecto más futurista. Tampoco faltan integraciones importantes, por ejemplo, sensores hápticos, mejoras en los gatillos adaptables L2 y R2 (que también tienen funcionalidades hápticas), barra de luz y una matriz de micrófonos integrados. Básicamente, es posible grabar voz o comunicarse con amigos y compañeros de juego sin la necesidad de conectar un auricular, aunque no se elimina la posibilidad de la ecuación.

El excelente resultado obtenido con DualShock 4, ha permitido al fabricante mantener intactas algunas características del controlador de la generación actual, pero sin dejar de introducir una batería de mejoras relevantes en estos elementos heredados como la barra de iluminación y el panel táctil. Al controlador DualSense se le han agregado algunas funciones que, junto con la incorporación del Tempest 3D AudioTech de PS5, proporciona un nuevo nivel de inmersión en los juegos.

Catálogo de lanzamiento

Ahora toca lo importante, el catálogo de títulos que acompañan la consola en su puesta de largo. Por el momento tan solo podemos conformarnos con 'Demon's Souls y Astro's Playroom' (incluido en la consola), como exclusivos para PlayStation 5, aunque también se estrena en ambas generaciones 'Marvel's Spider-Man: Miles Morales' y 'Sackboy: Una aventura a lo grande'. A lo largo de los próximos meses se espera la llegada de producciones de la casa como 'Horizon Forbidden West', 'Gran Turismo 7' o el regreso de Kratos y Atreus con el nuevo 'God of War'.

Del mismo modo se estrena ‘PlayStation Plus Collection’, la versión renovada del conocido servicio premium que permite a los suscriptores acceder a una selección de los mejores juegos de PS4, todos accesibles en PS5. Una ventaja adicional a las demás ya existentes que los miembros de PlayStation Plus reciben por un precio de suscripción único, sin requerir una cuota de suscripción adicional. Entre los juegos de catálogo destacan producciones propias como ‘Bloodborne’, ‘Days Gone’, ‘Detroit: Become Human’ o ‘The Last of Us Remastered’ entre otros, y títulos de desarrolladoras externas como ‘Battlefield 1’, Call of Duty: Black Ops III – Zombies Chronicles Edition’, ‘Fallout 4’, ‘Final Fantasy XV Royal Edition’, ‘Monster Hunter: World’ o ‘Resident Evil 7 Biohazard’.

COMPATIBILIDAD CON ACCESORIOS

Una de las primeras preguntas que surgieron con el anuncio de PS5 fue la compatibilidad de los accesorios de PlayStation 4. Esto incluye elementos como el propio mando de control DualShock 4, auriculares e incluso la cámara, que cuentan con soporte para la consola de nueva generación con algunas restricciones. La más importante: DualShock 4 funciona en PlayStation 5 pero solo en juegos de PlayStation 4. Es decir, no es posible jugar juegos de la nueva videoconsola con el mando de PS4, ya que los juegos de próxima generación sólo admiten DualSense.

Por su parte periféricos como volantes de carreras con licencia oficial, controladores arcade y de vuelo funcionan con los juegos de PS5. Los auriculares inalámbricos Platinum y Gold, así como los auriculares de terceros fabricantes siempre que se conecten a través de USB o conector de audio, funcionarán en PS5. En la misma línea, tanto los PS Move Motion Controllers como el PlayStation VR Aim Controller funcionarán con juegos PS VR compatibles con PS5.

UN FUTURO MUY PROMETEDOR

En resumen, Sony arranca la generación con un sistema extremadamente eficaz, potente, rápido, silencioso y funcional. No se puede adivinar el futuro que espera a la videoconsola, pero se estrena con un catálogo muy eficaz presumiendo de músculo y velocidad. Además de su potencia, de la memoria SSD, de la aplicación del sistema de trazado de rayos y de la práctica eliminación de los tiempos de carga, otra de las estrellas que protagonizan este salto generacional merece mención aparte por variar algunos de los aspectos en la forma de jugar tradicional, el excelente DualSense. Por lo que supone, el controlador parece culminar todas las tecnologías que ha recibido el formato durante los últimos años, desde las mejoras en la respuesta al presionar los botones, pasando por los sensores de movimiento que revolucionaron con Wii o los altavoces que estrenaba el mando de PS4.