El poema de una niña sobre la dislexia que conmueve en las redes

"Soy estúpida", dice el inicio del poema. Esta niña de 10 años que vive en Watford (Reino Unido) ha dado una lección que se ha vuelto viral en las redes sociales gracias a su profesora.

Jane Broadis hizo un ejercicio con alumnos de 6 de Primaria en el Christ School Chorleywood de esta ciudad inglesa y una de sus alumnas le sorprendió.

Se trataba de hacer poemas que se podían leer hacia adelante y hacia atrás. "Me encantaría que su trabajo fuese apreciado y si podría encontrar un editor", dijo en Twitter.

El poema se leía así:

Soy estúpida.

Nadie diría jamás

que tengo talento para las palabras.

Estaba destinada a ser genial,

pero eso no es correcto.

Soy un fracaso.

Nadie me ha convencido nunca para pensar

que pueda hacer esto en la vida.

Sin embargo, al leerlo hacia atrás, el poema dice exactamente lo opuesto: "Nadie podría convencerme nunca de pensar que soy un fracaso. Nadie podría decir que soy estúpida".

Today in Y6 we looked at poems that could be read forwards & backwards. I was stunned by this one written by one of my 10 year olds. Please share - I would love her work to be appreciated further afield. I wonder if it could even find a publisher? pic.twitter.com/tmEQpiRrhq