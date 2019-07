La polémica confesión de Violeta, la valldeuxense de 'Supervivientes'

Violeta Mangriñán, la joven de la Vall d’Uixó conocida por su paso por la reciente edición del programa de Telecinco ‘Supervivientes’, ha realizado unas declaraciones que no pasarán precisamente desapercibidas, sobre todo en los vestuarios de algunos equipos de fútbol. Y es que la concursante ha asegurado que ha tenido “rollitos con futbolistas del Real Madrid, del Valencia y del Villarreal”.

Violeta también valoró ante las cámaras su relación con su padre, sobre la que aseguró lo siguiente: “Yo no he dicho nada feo de mi padre. Me han pasado cosas muy chungas. Hemos estado hablando todos los días desde que volví de Honduras. Me llamó el otro día y me dijo que ‘yo no tengo que aguantar que me llame nadie. No te perdono lo que estás haciendo’”.

La valldeuxense se sentó este fin de semana en un plató con el presentador Jorge Javier Vázquez y su infancia fue uno de los temas que centraron la entrevista, pues anteriormente había contado lo siguiente: “Denuncié a mi padre, pero no voy a contar por qué lo hice. Es algo muy duro de recordar”.

La extronista de Mediaset sí habló largo y tendido sobre su paso por 'Supervivientes 2019', donde se convirtió en una de las protagonistas pese a que tuvo que abandonar el formato debido a problemas de salud que le impidieron continuar en Honduras.

Uno de los momentos por los que está siendo más conocida Violeta es por descubrir el Telepronter con el que los conductores del programa realizan el programa en un vídeo convertido en viral: