Policías y militares denuncian la falta de test de Covid-19

Los principales sindicatos y asociaciones laborales de la Policía, Guardia Civil y Ejército han lanzado este viernes santo una campaña para exigir al Gobierno test con los que averiguar cuántos y quiénes de sus agentes y soldados están contagiados por el coronavirus.

"Si no disponemos de las medidas necesarias continuaremos contagiándonos y no podremos garantizar la seguridad necesaria durante el estado de alarma", afirma un vídeo promocional, pieza principal de la campaña, que firman el Sindicato Unificado de Policía (SUP), Comisiones Obreras, la Ausociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) y la Asociación Unificada de Militares Españoles.

El mismo vídeo denuncia que en las Fuerzas de Seguridad y las Fuerzas Armadas se cuentan ya 23 muertos y "14.000 bajas operativas" por el coronavirus. Ese recuento incluye no solo a los que han enfermado o fallecido, también a los que, para no contribuir al contagio, han sido aislados por haber tenido contacto estrecho con enfermos. La cifra de bajas, a falta de test, no puede dejar de ser una estimación.

Los promotores de la campaña de denuncia han firmado un comunicado conjunto en el que sostienen que "Los test diagnósticos permitirían saber con precisión qué parte de la bolsa de bajas laborales por síntomas compatibles con el virus es real y cuál no, acabando así con la incertidumbre de miles de familias".

Las mismas centrales denuncian: "Pese al riesgo objetivo adicional, que ha sido reconocido expresamente por diferentes órganos judiciales, el Gobierno aún no ha culminado nuestra incorporación a las pruebas de detección del Covid-19 ni ha informado con detalle sobre los equipos de protección individual que va a comprar para dotarnos de los mismos en cantidad y calidad suficiente, cosa que ahora no ocurre".