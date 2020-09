Primer zoom sobre la materia oscura

Investigadores de la Universidad de Durham, en el Reino Unido, utilizaron una simulación en un superordenador para diseñar un universo virtual y recrear algunas de las características esperables de la materia oscura. En ese escenario, efectuaron un acercamiento visual sobre los halos de materia oscura más pequeños, descubriendo algunas condiciones que pueden ser útiles para hallarla en el espacio real.

De acuerdo a una nota de prensa, el zoom realizado por los cosmólogos equivale a poder apreciar una pulga en la superficie de la Luna. Con ese nivel de detalle, pudieron concretar imágenes precisas de cientos de halos de materia oscura virtual. Analizaron desde los más grandes, equivalentes a cúmulos de galaxias, hasta los más diminutos, que se aproximan en sus dimensiones a la masa de la Tierra.

Sin embargo, prestaron especial interés a los más pequeños. Esto se debe a que les permitían realizar cálculos más exactos de la radiación encontrada. Se sabe que en las zonas más densas de los halos de materia oscura se generan colisiones de partículas y antipartículas, un fenómeno que puede producir radiación de rayos gamma.

A través de un zoom sobre los halos de materia oscura más pequeños, los científicos pudieron determinar la radiación esperable en esta clase de estructuras cósmicas. Asimismo, al obtener estas cifras los especialistas lograron calcular aproximadamente los niveles de radiación que generarían en teoría los halos de materia oscura, según distintas dimensiones y en el espacio real.

UNA NUEVA HERRAMIENTA

En futuras observaciones, los cosmólogos contarán con datos concretos para poder identificar halos de materia oscura, sobretodo en el caso de los más pequeños por la mayor precisión en las cifras obtenidas. El trabajo supone un avance trascendente en el descubrimiento real de la materia oscura, un fenómeno que intriga a los físicos y astrónomos.

Desde que la ciencia sabe que la mayor parte de la materia existente en el universo es materia oscura, no ha cesado en sus esfuerzos por hallarla, definirla y comprenderla. Lo único que se ha podido determinar es que su naturaleza es completamente distinta a la que presenta la materia que constituye al resto de los elementos físicos del universo, desde los planetas hasta los seres humanos.

Un aspecto crucial es que las galaxias iniciaron su historia en el centro de gigantescas estructuras de materia oscura, en el momento en el cual el gas concentrado allí comenzó su enfriamiento y condensación. Desde esas ubicaciones se formaron y comenzaron a crecer, por lo tanto la materia oscura tiene mucho para contarnos sobre el nacimiento del universo y las condiciones de su desarrollo.

DATOS TRASCENDENTES

Aunque los expertos pueden inferir algunos datos sobre los halos de materia oscura de mayores dimensiones, en función de la información que se conoce sobre los cúmulos de galaxias con dimensiones similares, no pueden obtener los mismos resultados con los halos más pequeños.

En consecuencia, el zoom realizado en el universo virtual con el nivel de detalle microscópico que se concretó en esta investigación ha sido un importante avance, porque permite conocer más sobre estas estructuras de menores dimensiones y acerca poco a poco a la humanidad a desentrañar el misterio de la materia oscura, sobretodo en cuanto al rol que ha tenido en la historia del universo.

REFERENCIA

Universal structure of dark matter haloes over a mass range of 20 orders of magnitude. Wang, J., Bose, S., Frenk, C.S. et al. Nature (2020).DOI:https://doi.org/10.1038/s41586-020-2642-9

Foto de portada: Garik Barseghyan. Pixabay.