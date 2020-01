La Primitiva deja 1,73 millones de euros en Castelló

El gordo del sorteo de Navidad y el del Niño pasaron de largo por aquí, pero la provincia ha encontrado otra modalidad de juego donde la suerte sí le sonríe. El ejemplo más reciente se produjo anoche, con un premio de primera categoría en el sorteo de la Primitiva que ha dejado 1.733.879,42 euros en Castelló. El único acertante en todo el país validó su combinación ganadora (la formada por los números 3, 19, 34, 36, 44 y 48) en la librería-papelería Rosaura, el despacho receptor situado en el número 53 de la calle Ribelles Comins de la capital de la Plana.

Ese negocio lleva más de 25 años al servicio de los castellonenses, pero hace 13 meses que la titularidad del mismo pasó de madre a hija, y ahora es Beatriz García la que está al frente, vendiendo prensa diariamente, con el periódico Mediterráneo como referente. Y fue en ese periodo de poco más de un año cuando comenzaron también a ser despacho de lotería. Lo cierto es que les ha ido bastante bien, pues están en racha. En noviembre dieron dos premios casi consecutivos de la Bonoloto, con cifras de «82.251 y 158.955 euros», respectivamente, recuerda la propia Beatriz.

Una alegría que se desbordó anoche con unos de las mayores cantidades repartidas en la ciudad de Castelló últimamente, esos 1,73 millones de euros. «Todavía no sé quién puede ser el afortunado, aunque imagino que será alguien del barrio, pues por aquí pasan prácticamente las mismas personas todas las semanas a validar sus apuestas», admite la responsable del negocio.

«Solo espero que no tire su apuesta», bromea Beatriz, recordando lo ocurrido no hace mucho. «Cuando tocó el premio de 158.000 euros en la Bonoloto sabía todo el barrio a quién le había sonreído menos el afortunado, que se lo tuve que decir yo, pues suele ser gente que juega todas las semanas, casi siempre a los mismos números, y hasta que no pasan por aquí desconocen el resultado del sorteo», explica.

LOTERÍA EN ONDA // La jornada también guardaba una sorpresa de última hora para Onda, concretamente en el sorteo del jueves de la Lotería Nacional. El quiosco situado en la plaza el Pla 5 vendió el número 38.924, agraciado con el segundo premio, al que corresponden 6.000 euros por décimo. Hoy la alegría será mayúscula entre sus clientes, esperando conocer la identidad de los afortunados, que afrontarán con otra perspectiva la temida cuesta de enero que se repite cada año.