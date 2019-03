Un profesor carga con el bebé de un alumno que no encontró canguro

La conciliación es complicada para muchos padres, pero la imagen que ha dado la vuelta al mundo en Twitter no es nada habitual. En las redes sociales se ha celebrado el gesto de Nathan Alexander, un profesor que lejos de poner pegas a que el joven Wayne Hayer se llevara a su bebé a clase, decidió cargar con él para que su padre pudiera tomar apuntes.

La imagen, compartida por estudiantes de la clase, se produjo en la sesión de álgebra en Morehouse College de Atalanta (EEUU) el pasado 1 de marzo. La pequeña Assata fue protagonista total dentro y fuera del aula.

"Un estudiante vino a clase hoy con su hija porque no encontró canguro ni nadie que la cuidase mientras él estaba en clase. Mi profesor NATHAN ALEXANDER dijo: "La sujetaré para que puedas coger apuntes", explicó uno de los alumnos en Twitter, en un mensaje compartido y aplaudido por miles de personas.

Student came to class today with his child due to no babysitter or anybody to watch her while he was in class.

My professor NATHAN ALEXANDER said “I’ll hold her so you can take good notes!” #HBCU #morehouse #Respect pic.twitter.com/oogIqetseS