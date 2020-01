Los profesores de Religión temen despidos con la nueva propuesta

Los profesores de Religión temen que la medida de sacar la asignatura que imparten de las materias que cuentan para la nota media, anunciada en el acuerdo del nuevo Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos, provocará «muchos» despidos y no descartan tomar medidas legales y salir a la calle a manifestarse.

«Vamos a tener muchas pérdidas de puestos de trabajo, de profesores que llevan más de 20 años en la función pública y que han demostrado a lo largo del tiempo, por las dificultades, ser unos docentes de talla mayor», aseguró la coordinadora nacional de las Plataformas de Profesores de Religión en la Enseñanza Pública, Amelia Álvarez.

Por ello, precisó que esperarán a ver la propuesta y «si va en contra de los acuerdos Iglesia-Estado y en contra de lo que se ha ganado en sentencias», tomarán «todo tipo de medidas», en primer lugar, legales, y en segundo lugar, están dispuestos a manifestarse.

A su juicio, con esta medida, el nuevo Gobierno quiere llevar a cabo «una persecución» a los profesores de Religión. «Van a por nosotros. Hay un ataque a las libertades, al punto 27.3 de la Constitución. Va a haber una reducción clara, pero constitucionalmente podemos ganar porque no puede haber pedagógicamente una asignatura en un sistema educativo que no se pueda evaluar ni tampoco calificar».

Asimismo, Amelia Álvarez criticó ayer que existe «un gran desconocimiento» sobre la asignatura de religión pues «muchos creen que se está dando catequesis», cuando, según recuerda, el currículo de esta materia está aprobado por el Ministerio de Educación. También argumentó que el currículo es «similar a los programas de más de 30 países desarrollados» y que ya es «de carácter voluntario», pues los alumnos pueden optar por ella o bien por una materia alternativa.

NO HABRÍA ALTERNATIVA / Si bien, según el acuerdo de programa de Gobierno de PSOE y Unidas Podemos sobre esta materia, ya no habría una asignatura alternativa a Religión y esta no contaría para nota en las calificaciones de los alumnos. «Es una barbaridad, a nosotros nos quieren hacer lo mismo que ahora ocurre con el francés o la plástica», precisó, añadiendo que en el caso de la Religión, es un «problema ideológico y de ataque frontal a la Iglesia católica».