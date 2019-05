Esta promoción de PortAventura es falsa

El 'phishing' es una de las amenazas a la ciberseguridad que más ha crecido en los últimos años y busca conseguir tus contraseñas sin que te des cuenta. Los Mossos se han hecho eco este jueves de una nueva estafa que afecta a PortAventura, que precisamente estos días está haciendo promociones por la nueva temporada de sus intalaciones.

Lo ha alertado precisamente el parque temático de Salou, porque además de su propia publicidad, está circulando un mensaje por Whastapp que seducirá a miles de familias que esperan promociones para visitar las instalaciones y es falso. Como no podía ser de otra manera, el timo en cuestión tiene un atractivo gancho y es que PortAventura está ofreciendo 5 entradas gratis a 500 familias. No es así.

Si t'arriba una suposada promoció de @Portaventura_ES on s'ofereixen 5 entrades gratis a 500 famílies...és FALS. No piquis, no facis clic a l'enllaç! 🚨#PHISHING🚨 https://t.co/2QIq4W1Cgv