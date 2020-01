El puente aéreo emite lo mismo que 250.000 coches

Si la conexión aérea Madrid Barcelona se suprimiera, como propone Ada Colau, dejarían de emitirse a la atmósfera 363.000 toneladas al año de dióxido de carbono (CO2), el principal gas de efecto invernadero.

¿Es mucho o es poco? No está nada mal si se compara con el sector del automóvil. La cantidad equivale a las emisiones anuales de 242.000 coches nuevos. Sería como si esa cantidad de vehículos dejarán de circular, desparecieran del mapa.

RESTAR LOS VUELOS DE CONEXIÓN

La cifra admite, sin embargo, varios matices. El principal es el esgrimido las aerolíneas. "La mayoría de los vuelos entre Madrid y Barcelona son conexiones de vuelos de largo y medio recorrido y no pueden suprimirse si el AVE no llega a los dos aeropuertos y los pasajeros no pueden embarcar las maletas, digamos en Barcelona y luego recojerlas ya en el destino, ya sea Buenos Aires, México o cualquier otro", ha argumentado Javier Gándara, presidente de la Asociación de Líneas Aéreas (ALA).

En Madrid sí está previsto crear esta conexión intermodal pero en Barcelona todavía no. Conscientes de ello, fuentes de la concejalía de Ecología han asegurado que la propuesta municipal sólo incluye por ahora la supresión de los vuelos que tienen exclusivamente origen y destino en las dos capitales. De la cifra de CO2 que ahorraría la medida municipal habría que restar, por tanto, la de los vuelos de conexión, cuyo porcentaje ninguno de los operadores ha querido facilitar. El cálculo aproximado es que son más de la mitad pero no han precisado más.

Las emisiones del transporte alternativo, el AVE, son cero, dado que se abastece con electricidad de origen exclusivamente renovable desde el año pasado.

El tren ya ha absorbido una parte de los pasajeros del corredor. Con los 4,4 millones con que ha cerrado el 2019, superó de largo los 2,5 del puente aéreo. El tren se lleva el 64% del pastel pero el avión aún retiene el 36%.

Al contrario de lo que apuntan fuentes de AENA, el AVE podría absorber sin problemas a todos los pasajeros aéreos. Con la reestructuración del servicio de Renfe y la entrada de nuevos operadores a primeros del próximo año, la capacidad del corredor ferroviario aumentará un 60%, según Adif. Los actuales 4,4 millones de pasajeros podrían subir hasta siete sin problemas.