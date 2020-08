Se registran 3.000 voluntarios para pruebas de vacunas en Perú en cuestión de minutos

Fue tanta la expectativa en Perú por convertirse en voluntario para las pruebas de las vacunas contra la covid-19, que en solo 10 minutos este domingo se agotaron los primeros 3.000 cupos puestos a disposición por una universidad privada.

Dos vacunas en fase de prueba 3 del laboratorio chino Sinopharm serán probadas en Perú, el país con la más alta tasa de mortalidad en el mundo, por un total de 6.000 voluntarios, la mitad de los cuales se inscribieron este domingo a través de un enlace virtual.

Ensayos clínicos

"En alrededor de 10 minutos pudimos completar la meta de 3.000 registros. Esto nos estimula a seguir trabajando y hacer de este, un estudio ejemplar que ponga el nombre del Perú en lo más alto en cuanto a investigación científica se refiere", informaron en un comunicado conjunto las universidades Cayetano Heredia y Nacional Mayor de San Marcos que estarán al frente del equipo de investigación.

El primer grupo será monitoreado por la Cayetano Heredia y un segundo grupo de 3.000 voluntarios, que se inscribirán en septiembre, lo será por la de San Marcos.

Ambas universidades tienen las facultades de Medicina y Ciencias más destacadas del país y están a cargo de la evaluación, verificación y monitoreo de los voluntarios para probar las vacunas de Sinopharm en Perú.

Se expande la pandemia

De acuerdo a las últimas cifras oficiales del Ministerio de Salud, el número de casos se elevó a 639.435 positivos a la enfermedad, con 9.474 en las últimas 24 horas, y el de fallecidos a 28.607, 136 de ellos en las últimas horas.

Hay 12.537 enfermos hospitalizados en el país, con 58 menos que en la víspera, y 446.675 personas dadas de alta hasta la fecha. En tal sentido, el número de casos activos con coronavirus se elevó a 171.499, con 680 confirmados en las últimas horas.

Debido a las detenciones de cientos de jóvenes en fiestas y reuniones sociales, el Gobierno del presidente Martín Vizcarra ha lanzado una campaña televisiva y en redes sociales dirigida "a las personas irresponsables" que no cumplen con la cuarentena focalizada en algunas regiones o las medidas de distanciamiento.

La campaña "El covid no mata solo. No seamos cómplices" muestra varias piezas de video en las que se ve a jóvenes jugando fulbito, amigos tomando licor en la calle o una menor que visita a su abuela, sin tener en consideración que pueden transmitir el virus a sus seres queridos que sí se cuidan y no salen de sus casas.

"Estamos comenzando una nueva campaña y queremos que todos, todos, nos ayuden", pidió Vizcarra en declaraciones a la prensa desde la ciudad de Tumbes, a donde viajó para inaugurar un centro de salud.

Medidas más estrictas

El jefe de Estado insistió en que la iniciativa va dirigida a un sector de la población que "siendo pequeño, de 5.000, 10.000, o 20.000 (personas), sigue contagiado y a ellos va esta campaña".

"'No seamos cómplices' es una campaña dura que en forma clara y directa le dice al ciudadano irresponsable que el COVID no mata solo sino que necesita cómplices", remarcó.

En vista a que en septiembre empieza una nueva prórroga del estado de emergencia, Vizcarra confió en que "estamos en la etapa final" y que "poco a poco este tema se va a controlar, estamos haciendo el máximo esfuerzo como Gobierno".