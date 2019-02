El Reino Unido supera los 20 grados en invierno por primera vez

El Reino Unido ha registrado este lunes 25 de febrero el día más caluroso de su historia en invierno. El hito se ha producido en la localidad de Trawsgoed (Ceredigion), donde han sobrepasado los 20 grados llegando a marcar 20,3, según ha informado Met Office, la agencia estatal de meteorología.

La altas temperaturas se han expandido estos días por Europa. También este marte Bélgica ha batido el récord de calor en un mes de febrero, con los 15,7 grados centígrados que este mediodía ha marcado el termómetro en Bruselas. El anterior mayor registro en el segundo mes del año era de hace 55 años, cuando en 1964 los termómetros marcaron 15,4 grados.

It's reached 20.3 °C at Trawsgoed, Ceredigion making it the UK's warmest February day on record. It's also the first time we've recorded over 20 degrees in winter pic.twitter.com/naGaJbjjWS