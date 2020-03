Renzi insta a España y otros socios europeos a "no cometer los mismos errores que Italia" ante el coronavirus

El exprimer ministro italiano Matteo Renzi ha urgido a España y a otros países de la Unión Europea a "no cometer los mismos errores que Italia" ante la epidemia del coronavirus. "No perdáis tiempo", ha implorado Renzi en unas declaraciones a la CNN.

Former Italian Prime Minister @matteorenzi has a plea for the nation's partners in Europe and the United States on the coronavirus:



"Please to my friends of the other European countries, and let me be very clear, all the American guys, please don't make the same mistakes." pic.twitter.com/cYsFERa8Iz