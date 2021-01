Restricciones por covid en las comunidades autónomas: confinamientos y prohibiciones

Mientras el ministro de Sanidad, Salvador Illa, estudia la petición de varias comunidades para adelantar el toque de queda ante el repunte de casos de coronavirus, las autonomías se deben regir por las medidas fijadas dentro del estado de alarma, que cada una está aplicando de diversa manera.

Las medidas adoptadas para toda España, en principio hasta mayo, pasan por el uso obligatorio de mascarilla en lugares públicos, circulación limitada de las personas entre las 23 horas y las 6 horas, entrada y salida restringida de personas del territorio de cada comunidad y límite de seis personas en reuniones, salvo que se trate de convivientes.

Estas son los detalles concretos de cada autonomía, ordenados alfabéticamente:

ANDALUCÍA

El Gobierno andaluz pide a sus ciudadanos que, "de forma solidaria y voluntaria", se queden en su casa a partir de las ocho de la tarde. En estos momentos aplica el cierre de todos los municipios con más de 500 casos de incidencia, en 141 de ellos con mayores prohibiciones porque la incidencia supera los mil casos.

ARAGÓN

El Gobierno aragonés ha decretado el confinamiento perimetral de las tres capitales de provincia -Huesca, Zaragoza y Teruel- y de seis municipios de más de 10.000 habitantes, adelanto del toque de queda a las 22 horas, restricción de las reuniones a cuatro personas y adelanto a las 18 horas el cierre de todos los establecimientos comerciales no esenciales de viernes a domingo, hasta el 15 de febrero.

ASTURIAS

El 36% de los asturianos están confinados en sus municipios de residencia, además se cierran los centros comerciales -salvo los establecimientos de actividades esenciales- y los locales de hostelería solo podrán atender en terrazas. Gijón y Mieres quedarán cerrados perimetralmente desde el domingo 24 de enero y durante 14 días, con lo que casi 7 de cada 10z habitantes de la comunidad autónoma ya estarán afectados por los confinamientos municipales.

BALEARES

El Govern balear, partidario de un nuevo horario de toque de queda, no ha establecido ningún confinamiento perimetral. En Mallorca y Eivissa están prohibidas las reuniones sociales y familiares entre personas no convivientes y se ha decretado el cierre de bares, restaurantes, centros comerciales y gimnasios hasta el 30 de enero. Los centros comerciales deberán cerrar si tienen más de 700 metros cuadrados de superficie en Mallorca y más de 400 en Eivissa, salvo en lo referido a la venta de artículos esenciales.

CANARIAS

Ha subido del 2 al 3 el nivel de alerta para evitar la propagación de la covid-19 aplicado en la isla de Gran Canaria mientras en Tenerife se reduce del 3 al 2. La fase 3 supone toque de queda a las 22 horas, las reuniones de ciudadanos solo pueden ser de convivientes (con un máximo de 4 personas en restauración), la hostelería solo puede atender en las terrazas y los gimnasios cierran. Además, se imponen nuevas restricciones en Lanzarote y la Graciosa, que a partir del sábado entrarán en un nivel 4 que, entre otras medidas, incluye el cierre de todas las actividades económicas no esenciales a las 18.00 horas, en el caso de Lanzarote por triplicar la incidencia acumulada respecto a otras zonas.

CANTABRIA

Cierre del interior de los locales de hostelería y los establecimientos comerciales de más de 400 metros cuadrados. Ha suspendido los actos de más de 300 personas. Cierre perimetral de la comunidad y toque de queda entre las 22 horas y las seis de la mañana. Un tercio de aforo en cines, teatros, museos, bibliotecas, monumentos y continua con la prohibición de actividades en parques y playas desde las 20 a las 8 horas.

CASTILLA-LA MANCHA

El Gobierno castellanomanchego pide poder cambiar el toque de queda. Tiene fijado a las diez de la noche el toque de queda, hasta las 7 horas; cierre perimetral todos los municipios así como toda la hostelería y las grandes superficies, excepto aquellas tiendas que vendan productos esenciales.

CASTILLA Y LEÓN

Castilla y León ha adelantado a las 20 horas el toque de queda de forma unilateral (medida recurrida por el Ejecutivo ante el Supremo), cierre perimetral por provincias y la limitación de las reuniones a cuatro personas no convivientes. Desde este viernes cerrará todos sus centros culturales, suspenderá su agenda institucional de reuniones, incluido el Consejo de Gobierno que será telemático, y elevará el número de funcionarios que hacen teletrabajo.

CATALUNYA

La Generalitat ha ampliado las restricciones hasta el 7 de febrero y los centros comerciales, los gimnasios y las tiendas de más de 400 metros cuadrados continuarán cerrados. Limitados los horarios y aforos del sector de la restauración, que solo podrá servir presencialmente desayunos y comidas, mientras el toque de queda nocturno seguirá siendo entre las 22 y las 6 horas.

CEUTA

Cierre perimetral hasta el 31 de enero y ha restringido la movilidad nocturna de la población entre las 22 y las 6 horas.

COMUNITAT VALENCIANA

La Generalitat Valenciana, partidaria de nuevos toques de queda. El Ayuntamiento de València elimina todas las actividades que generen concentraciones de personas en sus instalaciones e impulsa la cita previa.

EUSKADI

Bilbao queda confinada perimetralmente a partir de la medianoche de este viernes y con la hostelería cerrada por la alta incidencia de la covid-19, situación que afecta a otros 50 municipios de Euskadi.

EXTREMADURA

La Junta de Extremadura prohíbe la movilidad intermunicipal en todas las localidades y ha ampliado el cierre de la hostelería y comercio no esencial a los municipios de más de 3.000 habitantes, ya que hasta hora la limitación se aplicaba en los de más de 5.000.

GALICIA

En Galicia, hay toque de queda a las 22 horas y cierre perimetral de un total de 63 municipios, incluidas las siete ciudades, aislados de manera individual desde esta medianoche.

LA RIOJA

El Gobierno riojano cierra, entre el 22 de enero y el 23 de febrero, todos los locales, establecimientos, servicios y actividades no esenciales y el confinamiento perimetral de sus 174 municipios, excepto para acudir a comprar, a trabajar, a centros sanitarios y educativos y cuidar a personas que lo precisen, entre otras.

MADRID

El Gobierno regional apoya la reforma del decreto del estado de alarma para que cada región adopte mayores restricciones a la movilidad nocturna pero mantiene el toque de queda de 23 a 6 horas; cierre hostelería a las 22 horas. Restricciones en 47 zonas básicas de salud con alta incidencia de contagios. Las farmacias y las clínicas dentales podrán realizar test de antígenos a partir de la semana del 1 de febrero.

MELILLA

Cierre perimetral y los grupos quedan limitados a un máximo de cuatro personas, con un toque de queda entre las 22 y las 6 horas.

MURCIA

Quiere nuevo margen para el toque de queda. Prohibidas reuniones de personas no convivientes, excepto por razones laborales o para la actividad lectiva en los centros educativos. No permite el uso compartido de vehículos particulares por parte de dos personas no convivientes.

NAVARRA

La Comunidad Foral cierra de la hostelería a las 21 horas, con un aforo del 30% en el interior de los establecimientos y del 100 % en las terrazas, prohibido fumar en terrazas. Aforo en las medianas y grandes superficies comerciales del 30 % y en los domicilios se permite la reunión de un máximo de seis personas de dos unidades convivenciales. Cierre perimetral de la comunidad.