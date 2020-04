Rosa Visiedo, rectora de CEU San Pablo: "Nuestras aulas están abiertas"

Prever que podía pasar semanas antes del estado de alarma ha sido una de las claves del éxito por el que las Universidades CEU han podido dar una respuesta adecuada a sus 24.000 estudiantes de Grado y Postgrado. Que se sintieran arropados y con la certeza de que no iban a perder tiempo en su formación en ninguno de los grados en los que estaban matriculados ha sido la clave para garantizar la evaluación final a la que tendrán que enfrentarse en mayo.

Un plan de contingencia que permitió, 48 horas después de la declaración estado de alarma, que el personal no docente teletrabajara, que el personal docente impartiera docencia en remoto y que los estudiantes pudieran seguir asistiendo a sus clases incluso con el mismo horario. Es lo que con gran acierto, la institución llama docencia síncrona.

Según Rosa Visiedo, Rectora de la CEU San Pablo y Directora de Universidades CEU, "para tener control de los estudiantes, pusimos en marcha cuadros de mando que nos permiten monitorizar la actividad a distancia. Además, los estudiantes han recibido atención y tutorías por parte de los profesores, les hemos dado apoyo psicológico, consejos sobre alimentación y actividad deportiva, actividades extraacadémicas, certámenes digitales... Y la sorpresa es que la asistencia ha sido mayor que cuando se les pide de manera presencial".

Otro de los aspectos es el empeño del CEU por la transformación digital y que ya aparecía en sus programas de redefinición de planes y nuevos grados como una línea de desarrollo estratégico. "Tenemos vicerrectorados con competencias en transformación digital además de una unidad transversal de digitalización, el equipo de IT ha aumentado su actividad y todo con la idea de aprovechar al máximo las herramientas para poder afrontar esta situación.

Transformación digital

La apuesta por las tecnologías a nivel institucional comenzó mucho hace más de tres años cuando la Universidad empezó a colaborar con empresas tecnológicas líderes como Microsoft, Amazon, Blackboard, etc.

Entre estas iniciativas destacaban los asistentes virtuales, cuadros de mando para monitorizar la actividad académica y no académica, modelos predictivos para el acompañamiento a los estudiantes, automatización y digitalización de procesos no académicos, adopción de herramientas de trabajo colaborativo en la nube, mejora de la experiencia del usuario, etc.

La unidad de transformación digital, había instaurado diferentes plataformas en los últimos años con gran éxito, pasando parte de los sistemas de información on premise a cloud (CRM, BlackBoard, Office365, Sigma, Alexia y Teams en colegios...), más escalables y accesibles. Por esto, tras la crisis del coronavirus, a la CEU San Pablo no le ha resultado complicado adaptarse al entorno digital.

RSC con DNI universitario

Rosa Visiedo apunta cómo la universidad hizo desde el principio un inventario del stock de epis que fueron entregadas a las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas donde el CEU tiene sedes: Fundación Universitaria San Pablo CEU en Madrid (CEU San Pablo), en Valencia (CEU Cardenal Herrera) y en Barcelona (Abat Oliba CEU). "Además, hemos ofrecido equipos de pcr´s y el personal para realizar los test", concluye la Rectora.

Otras acciones han resultado vitales: en la Facultad de Farmacia se han fabricado litros de gel hidroalcohólico y se han donado 10 respiradores que han sido entregados a los hospitales del grupo HM.

Además, ante la situación actual, la Fundación Universitaria San Pablo CEU ha puesto en marcha la iniciativa SOS CEU que nace con la intención de ayudar a las personas que más lo necesitan junto a Cáritas Madrid. Estas acciones se materializan en acompañamiento telefónico y en asistencia domiciliaria (tomando siempre las medidas de seguridad necesarias) de las personas que se encuentran solas o en situación vulnerable.