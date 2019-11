Roula Khalaf, primera directora en los 131 años del 'Financial Times'

La veterana periodista de origen libanés Roula Khalaf ha sido nombrada como próxima directora del diario británico 'Financial Times' a partir de enero del 2020, cuando se convertirá en la primera mujer que asumirá esta responsabilidad en los 131 años de historia del periódico y reemplazará en el cargo al histórico Lionel Barber, quien anunció este martes su renuncia tras 14 años al frente del rotativo de referencia en la City.

Khalaf, subdirectora desde 2016 del 'Financial Times', al que se incorporó en 1995, tras cuatro años de trabajo como redactora de la revista 'Forbes', fue responsable de coordinar la red de más de 100 corresponsales del diario británico de información económica y encabezó la cobertura del periódico en Oriente Próximo durante la guerra de Irak y la Primavera Árabe en 2011.

Tsuneo Kita, presidente de Nikkei, el grupo japonés propietario de Financial Times, destacó que la trayectoria de 24 años de Khalaf en el periódico demuestra "su integridad, determinación y buen juicio". "Tengo plena confianza en que continuará la misión de FT de ofrecer periodismo de calidad, sin miedo y sin preferencias".

En este sentido, el ejecutivo japonés reconoció que escoger al sucesor de Lionel Barber ha sido uno de sus "trabajos más importantes" tras sondear a varias figuras veteranas sobre la "soberbia lista" de candidatos.

MÁS SUSCRIPTORES

La nueva directora de 'Financial Times' tiene por delante el reto de ampliar la base de suscriptores internacionales del rotativo en medio de la feroz competencia de nuevas empresas digitales especializadas, así como del servicio ofrecido por Bloomberg News y otros rivales establecidos como el 'The New York Times' y 'The Wall Street Journal'.

El trabajo y la figura de Khalaf aparecen citados en la película 'El lobo de Wall Street', después de que Jordan Belfort, el especulador que inspira la película, señalase en sus memorias que fue "una insolente periodista de 'Forbes'" la que desató la presión mediática al calificarlo como "una versión retorcida de Robin Hood", que robaba a los ricos para repartirse el botín con "una alegre banda de 'brokers'".