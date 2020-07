Sánchez pide no dejarse "atenazar por el miedo" ante los rebrotes del covid

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha alertado este sábado que no se puede "bajar la guardia" ante los rebrotes pero ha mandando un mensaje de tranquilidad a los españoles, a los que ha pedido que no se dejen "atenazar por el miedo". "Hay que recuperar la economía", ha sostenido.

En su segunda visita a Galicia tras la desescalada para participar en un acto electoral en apoyo a la candidatura del socialista Gonzalo Caballero a la Xunta, Sánchez ha asegurado que todas las instituciones están "mejor dotadas" para poder detectar los rebrotes.

"Por tanto, lo que me gustaría trasladar a la ciudadanía que no bajemos la guardia, pero también que no nos dejemos atenazar por el miedo. Hay que salir a la calle, hay que recuperar la economía y ser conscientes de que el Estado hoy está mucho mejor para luchar contra el virus", ha afirmado.

Todo ello en una intervención en la que ha puesto en valor el acuerdo firmado por el Gobierno con los agentes sociales para, "una vez que se ha vencido la pandemia y que el virus está controlado", se reactive la economía.