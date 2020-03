Sanidad descarta que el ibuprofeno agrave la infección del coronavirus

El ministro de Sanidad francés, Olivier Véran, alertó esta pasada semana, en su cuenta oficial de Twitter, de que «tomar antiinflamatorios (ibuprofeno, cortisona...) podría ser un factor en el empeoramiento de la infección (por covid-19)». «Si tiene fiebre, tome paracetamol», recomendó el político galo.

Entonces corrían por las redes sociales bulos como que el ibuprofeno empeora la evolución del coronavirus, una información falsa que supuestamente venía de la Universidad de Viena y que se ha desmentido.

En las redes, además circula el bulo de que el doctor Muriel Alvarez, del Hospital de Toulouse, detectó a cuatro pacientes jóvenes graves que habían tomando antiinflamatorios como ibuprofeno. La información fue desmentida por el hospital, según recoge en Twitter la doctora Esther Samper, que intenta eliminar las noticias falsas sobre el covid-19.

SIN DATOS CONCISOS / La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), dependiente del Ministerio de Sanidad, informó ayer que no existe ningún dato actualmente que permita afirmar que el ibuprofeno y otros antiinflamatorios no esteroides produzcan un agravamiento de la infección por covid-19, por lo que no hay razones para que los pacientes que estén en tratamiento crónico con estos medicamentos los interrumpan.

Estudios publicados antes de la aparición del coronavirus habían reseñado una relación entre el uso de antiinflamatorios y el empeoramiento de algunas infecciones víricas como otitis, amigdalitis, rinofaringitis, infecciones pulmonares y de la piel. Es decir, los medicamentos de la familia de los antiinflamatorios no esteroideos (AINE) podrían entorpecer la recuperación frente a ciertas infecciones. «En general, el paracetamol tiene un perfil de seguridad mejor que el ibuprofeno, pero cada paciente es diferente», asegura Samper, autora de Si escuece cura (Editorial Cálamo).

Su opinión la comparte Vicente Palop, médico de familia de la Sociedad Española de Medicina de Familia (SEMFYC). «Hace ya mucho tiempo que en la faringo-amigdalitis decimos que dar corticoides o antiinflamatorios puede agravar el cuadro, los antiinflamatorios provocan muchas hemorragias digestivas, pero no se tiene en cuenta y no hay tanta evidencia al respecto», comenta.

Según detalla este médico, «con el coronavirus, no hay ninguna evidencia» para recomendar no tomar antiinflamatorios, porque no hay nada demostrado. «Lo que es una barbaridad es tomar antibióticos para un proceso viral, disminuye las defensas y además incrementa el riesgo de resistencias bacterianas».