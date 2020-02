Sanidad descarta prohibir eventos masivos por el coronavirus

El Ministerio de Sanidad descarta por el momento reforzar las medidas de contención del coronavirus (covid-19), a pesar de que este viernes la OMS elevó el nivel de alerta mundial a muy alto, llama a la prudencia para evitar contagios y eleva a 50 los infectados, incluidos los dos dados de alta en La Gomera y Mallorca.

No hay razones objetivas que obliguen a reforzar los protocolos de control de la enfermedad prohibiendo la libre circulación de las personas o la celebración de celebraciones masivas, explicó este sábado Fernando Simón, director del centro de coordinación de alertas y emergencias sanitarias, quien añadió que "las razones para decretar la cancelación de eventos no pueden basarse en bulos, informaciones parciales o en el miedo". Para Simón, restringir los derechos individuales o colectivos tienen consecuencias "muy gordas tanto sociales como económicas y además no garantiza totalmente el control" de la epidemia. "No vamos a suspender las Fallas", proclamó.

Además, Simón pidió de forma implícita paciencia a los que espera una cura inmediata para este virus porque los ensayos que se realizan para obtener estos fármacos "son complejos".

Tras confirmar que son 50 los positivos del covid-19 en España, la mayoría importados, Sanidad informó de que dos de los últimos casos registrados son una mujer de Gerona y un hombre de Sant Cugat, con lo que ya son seis los afectados en Cataluña. A estos hay que sumar tres nuevos positivos en Madrid, donde hay diez ciudadanos contagiados, otro más en Baleares, donde hay otro contagiado y uno fue dado de alta y un nuevo caso en el País Vasco, con tres infectados. En la Comunidad Valenciana hay tres nuevos casos, con un total de 13; ocho en Andalucía; dos en Castilla-León y seis en Canarias, con uno ya recuperado.En Aragón, como ya es sabido, se ha producido un falso positivo.

Todos, excepto dos igresados en la UCI, evolucionan favorablemente y permanecen aislados en hospitales o en sus propios domicilios. Sobre los dos casos graves de coronavirus, uno, el del hombre de 62 años ingresado en la UCI del hospital Carlos III, "evoluciona bastante bien" y el otro, de 77 años, hospitalizado en la UCI del hospital Torrejón de Ardoz "necesita más cuidados, ha explicado Fernando Simón, quien se ha escudado en el derecho a la confidencialidad de los pacientes para no dar más datos sobre estos dos pacientes.

Como viene haciendo cada día desde que estalló la crisis por el coronavirus, Fernando Simón volvió este sábado a actualizar los datos de infectados en España que se dispararon el pasado viernes con 16 nuevos positivos y reveló que las autoridades españolas se mantienen en permanente contacto con las alemanas y francesas para no perder de vista la evolución de la epidemia.

En busca de una vacuna eficaz

Con más de 84.500 afectados de 56 países, las autoridades sanitarias tienen puesta la mirada en el desarrollo de una vacuna efectiva contra el covid-19 cuyo prototipo se empieza a diseñar en el Centro Nacional de Biotecnología del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CNB-CSIC) de Madrid. La búsqueda de este antídoto para frenar la epidemia ha desencadenado una carrera entre científicos que ensayan vacunas utilizadas anteriormente para inmunizar frente a otros coronavirus.

Estados Unidos y China están empezando a hacer algunos ensayos clínicos en personas infectadas con antivirales eficaces frente a otros coronavirus muy similares a este nuevo, confirma la viróloga del CNB-CSIC Isabel Sola, quien busca junto a su equipo una vacuna contra el coronavirus que aún tardará varios meses en llegar.

Los ensayos norteamericanos y chinos se han probado en modelos animales con resultados prometedores y ahora tratan de aplicarlos en personas que se encuentran en estado crítico, añade Sola.

Se trata de prototipos de vacunas basadas en una sola proteína del virus que dan una protección limitada y a veces tienen efectos no deseados, según la viróloga, que duda de que el remedio efectivo a esta epidemia pueda lograrse en un tiempo récord porque los ensayos preclínicos en animales duran meses.

Los ensayos que se realizan para obtener fármacos requieren de muchos pacientes, grupos de control y de estudios muy complejos, corroboró Fernando Simón sin querer entrar a valorar la efectividad de un fármaco probado en el paciente ingresado en el hospital Virgen del Rocío de Sevilla.

Ante la inexistencia de un remedio a esta neumonía vírica, Simón insistió en recordar a la población la necesidad de lavarse las manos a fondo y cuantas veces sea necesario para prevenir el contagio y en la recomendación de toser o estornudar siempre tapándose la boca.