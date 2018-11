La sanidad protagoniza la campaña en Andalucía

Los andaluces comparten con sus vecinos del resto de España sus dos principales preocupaciones: el paro y la corrupción. Pero en el sur la tercera es genuina. Uno de cada cuatro andaluces cree que la Sanidad es el problema más importante en la comunidad. Un problema que tiñó la calles del blanco de una marea ciudadana que se levantó contra una fusión hospitalaria en Granada en verano de 2016 y tres años después ha contagiado todos los rincones de Andalucía.

La "joya de la corona", como la llamó Susana Díaz, ha sido la principal piedra en el zapato de la presidenta andaluza durante todo su mandato y tenía el hueco asegurado en la campaña electoral. Pero no solo en los discursos del resto de candidatos a presidir la Junta andaluza, sino por la movilización del personal sanitario, con una huelga en atención primaria a cinco días de la cita con las urnas.

"Continuas agresiones físicas y verbales", "urgencias colapsadas en los centros de salud" o "una media de cinco minutos por paciente". Son algunos de los motivos del Sindicato Médico Andaluz (SMA) para llamar a una huelga cuyo seguimiento cifran en el 85%, frente al 20% que fija la Administración. "Nuestra reivindicación principal es tener al menos diez minutos por paciente", señala su presidente, Rafael Carrasco, que pide además que se cubran las bajas y "no se reparta a los pacientes como si fueran cromos".

La comunidad que menos gasta en Sanidad

Los datos hablan por sí mismos. Andalucía es la comunidad autónoma que menos gasta en Sanidad por habitante, 1.110 euros frente a los 1.332 euros de media nacional, según los últimos datos, de 2016. "Se han hecho cortes en las arterias de la sanidad andaluza y se ha desangrado". Es el diagnóstico de Antonio Barreda, de la asociación que lidera el médico Luis Candel, "Spiriman", el "héroe" del movimiento. Candel se situó detrás de la pancarta de una manifestación que fue el germen del ecosistema de la marea blanca andaluza. Preside la asociación Justicia por la Sanidad, impulsora de diversas querellas contra el Gobierno andaluz, y sus vídeos contra la gestión de Susana Díaz se viralizan rápidamente entre sus más de 33 mil seguidores en redes sociales. Es el antagonista de la presidenta en funciones en lo que a sanidad se refiere.

La marea blanca logró parar la fusión hospitalaria de Granada, una fórmula que ya había aplicado en Sevilla y en la que veían un recorte encubierto, y provocó el relevo de parte de los dirigentes del Servicio Andaluz de Salud (SAS). Pero las protestas no cesaron. "En Andalucía se hizo un trabajo psicológico para convencer a la gente de que la culpa de los recortes los tenía Mariano Rajoy", asegura Barreda, que cree que el mayor éxito del movimiento es haber combatido ese discurso: "Los recortes provienen de la Junta, que es la que tiene competencia en Sanidad". Solo en 2017 ha habido 150 manifestaciones motivadas por la Sanidad en Andalucía.

En Andalucía hay 1,4 médicos de atención especializada en labores asistenciales en los hospitales por cada mil habitantes, la cifra más baja junto con Canarias y Ceuta y Melilla (la media nacional es 1,7). La comunidad autónoma tiene también la tasa más baja de farmacéuticos trabajando en hospitales (2,4 por cada 100.000 habitantes). También es la región con menos camas hospitalarias por cada 1.000 habitantes, con 1,7 (la media nacional está en 2,4). Según datos de la Cámara de Cuentas, entre 2011 y 2013 el Servicio Andaluz de Salud perdió 7.773 trabajadores. Carrasco cree que la sanidad se ha ido deteriorando y no hay nadie que escuche al otro lado. "El partido que está en el poder es el único que no se reúne con nosotros, es un habitual en Andalucía", el Gobierno socialista "no ha tenido nunca ningún interés" en sus reivindicaciones.

Las promesas de los partidos

La presidenta en funciones ha tratado de contentar a los sanitarios hasta el último momento. En sus dos últimos Consejos de Gobierno, ya en campaña, anunció 3.618 plazas nuevas en el Servicio Andaluz de Salud y desbloqueó las obras de ampliación del hospital en la Costa del Sol. En su programa propone una inversión del 7% del PIB para las políticas de salud, frente al 6,2 que invirtió en 2016. Es la misma cifra que proponen PP y Adelante Andalucía, mientras que Cs quiere redistribuir el gasto sanitario adelgazando el peso de la administración.

La candidata de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, dio un mitin frente a un hospital público en Motril y ha hecho bandera de la lucha contra las privatizaciones; el del PP, Juanma Moreno, lleva entre sus medidas estrella la equiparación salarial de los profesionales sanitarios andaluces con la medida nacional; y el de Cs, Juan Marín, promete aumentar el número de camas y acabar con las listas de espera. Una estadística en la que Andalucía no sale muy mal parada. El tiempo medio de espera para la primera consulta es de 56 días y de 78 para la intervención quirúrgica, ambos datos por debajo de la media nacional (66 y 106). Pero Carrasco cree que es un indicador "falso y sesgado". "Todas las comunidades mienten, porque lo que se mide es fácilmente manipulable", indica. Todos los partidos proponen reducirlas.

Otra de las grandes reivindicaciones de la marea blanca son las subastas de medicamentos, el método vigente desde 2012 en el que los laboratorios pujan para ser proveedores del sistema sanitario andaluz y que en la práctica ha generado problemas de desabastecimiento. El "corralito farmacéutico", en palabras de Barreda. El SMA denuncia además que la productividad de los empleados de la sanidad está vinculada a que receten las marcas que contratan con la administración andaluza: la "libertad de prescripción" es otra de sus reivindicaciones. PP y Cs también prometen acabar con las subastas de medicamentos, mientras que Adelante Andalucía quiere revisar el sistema y que haya mayor transparencia para evitar el desabastecimiento.

La asociación que lidera Jesús Candel había convocado una manifestación en Sevilla para la jornada de reflexión contra la "corrupción sanitaria, política y judicial" que no ha logrado la autorización. Barreda asegura que interpondrán una denuncia. Las mareas blancas no están dispuestas a dar tregua, tampoco en la campaña, en la batalla por la "joya de la Corona" de Andalucía.