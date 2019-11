Save The Children premia a EL PERIÓDICO por destapar "la realidad de los abusos a menores"

EL PERIÓDICO recibirá este martes el Premio Internacional Save The Children, junto con el diario 'The Boston Globe', por las investigaciones "sobre la realidad de los abusos sexuales a menores". El periódico americano reveló la pederastia de la Iglesia de Massachusetts en el 2003 en un trabajo que le valió el Premio Pulitzer y que fue llevado al cine en la película de 'Spotlight'. EL PERIÓDICO destapó los abusos sexuales silenciados en el seno de los colegios religiosos de los Hermanos Maristas en el 2016, una investigación que valió a los periodistas Guillem Sànchez, María Jesús Ibañez y J. G. Albalat el Premio Ortega y Gasset. La oenegé reconocerá con el mismo galardón la labor de actores como Diego Luna, Clara Lago, Dani Rovira, artistas como James Rhodes, activistas como Waris Dirie y Miriam González o el movimiento ecologista Fridays for Future.

El 'caso Maristas', un escándalo que puso fin al silencio de los abusos sexuales cometidos por instituciones religiosas en España, arrancó el 4 de febrero del 2016, con la denuncia de Manuel Barbero, padre de un alumno. La investigación periodística dejó al descubierto en dos meses los abusos sexuales que una docena de profesores, la mayoría de ellos hermanos religiosos, había cometido en los colegios de Sants-Les Corts y La Inmaculada, en Barcelona.

Más casos en los Maristas

En marzo y abril de este 2019, exalumnos de Mataró y de Lleida revelaron a EL PERIÓDICO que ellos también fueron víctimas de la pederastia de la orden. Hasta la fecha hay 17 docentes maristas denunciados por una cincuentena de expupilos en cinco escuelas distintas. Aunque la cifra de afectados que no han querido presentar una denuncia es superior, también la de docentes bajo sospecha. Los delitos atañen a un intervalo de tiempo que se remonta a la década de los 40 y se alarga hasta el 2011.

El 'caso Maristas' tuvo su eco al otro lado del océano Atlántico, en Chile. EL PERIÓDICO se desplazó hasta su capital, Santiago de Chile, y descubrió que los hermanos maristas denunciados allí eran españoles reclutados en su niñez por la orden marista en poblaciones cercanas a Burgos y enviados, previo paso por el Juniorado Hispanoamericano, a América Latina.

Otras organizaciones religiosas

EL PERIÓDICO, después del 'caso Maristas', ha seguido destapando casos de abusos a menores silenciados en el seno de otras organizaciones religiosas. En verano del 2016 sacó a la luz los de un pastor evangelista de Torroella de Montgrí (Alt Empordà) y en otoño del mismo año investigó el tentáculo español de la trama mundial de ocultación de los Testigos de Jehová. A raíz de los reportajes publicados sobre el funcionamiento de la secta, este medio fue el único español que participó en la cumbre que se celebró en Londres en la primavera del 2017 para tratar de que la sede, ubicada en Estados Unidos, acceda a hacer públicos los archivos que contienen la cifra total de delitos cometidos por pederastas amparados por los Testigos.

En enero del 2019, se estrenó en Netflix la serie documental 'Examen de Conciencia', dirigida por Albert Solé que arrancaba con el 'caso Maristas' y finalizaba con la primera denuncia por abusos sexuales en la Abadía de Montserrat. EL PERIÓDICO halló nuevos testimonios de víctimas del mismo monje, Andreu Soler.

Dos meses después, este diario dio voz a los hermanos Jordi y Oriol de la Mata, con los que comenzó a conocerse el pasado del colegio jesuita Sant Ignasi de Sarrià de Barcelona. La investigación de este diario dejó al descubierto nuevas denuncias contra cuatro docentes de este colegio. La búsqueda interna de la orden jesuita halló indicios contra otros tres profesores.

En febrero y marzo del 2019, EL PERIÓDICO también publicó sendas investigaciones sobre sacerdotes católicos pederastas que habían sido protegidos por la diócesis de Tarragona, en parroquias como la de Constantí o también en Sant Jaume dels Domenys.