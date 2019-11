El secreto de La Perfumería de Mercadona, al descubierto

Mercadona ha desvelado el Secreto de La Perfumería para esta Navidad. La firma pone a la venta diferentes colecciones exclusivas en las que ha puesto todo su esfuerzo. El objetivo no es otro que el cliente encuentre la mejor selección y los regalos más especiales en cosmética, belleza y fragancias.

La cadena de supermercados ha escuchado a los clientes y a partir de sus ideas se ha inspirado para trabajar con los proveedores adecuados. Una selección de excelentes materias primas, de grandes perfumistas y diseñadores han guiado a Mercadona para lograr la máxima calidad en todas y cada una de las nuevas colecciones.

El primer paso fue así el de recibir las necesidades de los clientes en el Centro de Coinnovación de Perfumería, donde se preguntó cuál es el producto que gustaría encontrar en las tiendas en esta Navidad. Después, se buscó por todo el mundo a los creadores y perfumistas más prestigiosos, quienes escogieron las materias primas para lograr la máxima calidad. Entre ellos se encuentra Ilias Ermenidis, perfumista de Firmenich, creador de la fragancia My Soul for him, que asegura lo siguiente: "Se han llevado a cabo muchas modificaciones, muchas reuniones, pero el resultado final gustó tanto a nuestros equipos creativos como a Mercadona. Fue un proceso muy armonioso; elaboramos siempre creaciones realmente buenas en colaboración con el cliente".

Destacar que en el desarrollo de un perfume hay que coordinar a un extenso grupo de trabajo en el que se cuenta con químicos, evaluadores y perfumistas. La figura del evaluador es fundamental en el proceso, ya que acompaña al perfumista durante el tiempo de creación y hace de nexo de unión entre su creatividad y el gusto del consumidor final.

Subrayar por último la importancia de los colores: el verde rinde homenaje al muérdago y al árbol de la Navidad, y el dorado que envuelve de magia y destellos estas fiestas tan especiales. Con esos tonos creamos un envase sofisticado, que esconde el aroma de la Navidad. Y es que todos los productos son testados por un amplio perfil de personas, ya que Mercadona es consciente de que la experiencia de nuestros clientes representa nuestra sabiduría y porque lo que nos hace realmente felices es cumplir sus deseos.